U:NUS聖誕節計畫曝光！吳昱廷羞憶曖昧對象 蔡承祐許願離開台灣
記者徐珮華／台北報導
男團「U:NUS」擔任2025信義耶誕城「幸福傳遞大使」，今（20）日現身信義區香堤廣場出席點燈儀式。談及聖誕節計畫，高有翔透露目前沒有任何安排，可能會在工作中度過。
回憶起以往聖誕節，吳昱廷表示高中時期最喜歡與暗戀或曖昧對象到信義區過節，出道第一年則是在台中與團員和粉絲一起度過，是他人生中最冷的一次聖誕節，穿著羽絨衣仍冷到發抖。高有翔則分享隨著年紀增長，交換禮物額度從500元、2000元，一路提高到如今破萬元，自己曾收過一台與寵物互動的機器，不過由於用不上，最後乾脆轉送他人。
至於團員之間是否會交換禮物，高有翔打趣表示「其實我們私下沒有在聚會」，隨後解釋並非感情不好，而是有各自朋友圈，蔡承祐也補充團員私下仍會一起吃飯、寫歌。高胥崴則透露，去年除了蔡承祐以外，其餘團員其實曾與《原子少年》戰友交換禮物，令他印象深刻。
被問到推薦UNi（粉絲名）如何過聖誕節，蔡承祐期待能到充滿聖誕氛圍的國家旅行；吳昱廷則建議到信義區感受節慶氣氛；高有翔認為與重要的親友一起度過最重要；高胥崴坦言除了工作以外，幾乎沒有過聖誕節，「我的個性比較喜歡跟朋友待在家裡，對我來說就很幸福了。」
年底將至，U:NUS透露除了目前公布的台北跨年外，其餘演出也都集中在台北，驚喜表示將帶來新歌，並且回歸唱跳形式，4位團員也準備各自的solo橋段。至於明年計畫，U:NUS表示粉絲們期待已久的新專輯已完成，預計將於明年年中後發行。
