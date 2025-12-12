U:NUS與金智娟跳〈開心女孩〉萌翻全場 她笑喊：彷彿重回18歲

金智娟、黃偉晉、U:NUS，共六組跨世代歌手，一同為《唱 我們的歌》金曲再現演唱會獻唱。（圖／讀者提供）

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」今（12日）晚在北流表演廳盛大登場，現場化身千人大型「音樂電影院」，以「原來我們現在還愛著」為主題，邀集金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS六組跨世代歌手領銜演出，以獨唱與限定合作重新詮釋22首經典金曲，帶領觀眾重返愛情六階段的悸動與心碎。

演唱會以「愛的邂逅」至「愛的領悟」六大章節鋪陳，結合仿「老三台大樂隊」設計的三層階梯式復古舞台，同時加入電子合成器音色，營造兼具復古與新潮的「音樂愛情故事」。其中最受矚目的跨世代合作，是金智娟與U:NUS合唱她30多年前的〈開心女孩〉，雙方還同步跳起可愛舞步，讓金智娟笑稱「彷彿重回18歲」。被問到重回青春理想型會選誰，她害羞牽起黃偉晉的手笑說：「那我選偉晉！」

金智娟與U:NUS合唱〈開心女孩〉。（圖／讀者提供）

黃偉晉此次沒有與他人合唱，他坦言「很懷念舞台上一起唱的安全感」，但也笑回是否懷念五堅情其他團員？他笑回：「又不死了，幹嘛懷念人。」展現幽默本色。戴愛玲則與畢書盡獻唱經典對唱曲〈志明與春嬌〉，PoLin柏霖更一連帶來三組限定共演，包括與U:NUS合唱〈一場遊戲一場夢〉，勾起個人成長記憶。

此外，金智娟演唱〈飄洋過海來看你〉、〈你是我所有的回憶〉掀起全場回憶殺；黃偉晉挑戰〈陰天〉與畢業歌〈祝你一路順風〉；U:NUS則以〈對面的女孩看過來〉注入青春氣息。演唱會在全場合唱〈張三的歌〉揭開序幕，並以〈愛的代價〉劃下句點，讓90年代金曲於今夜跨世代再度迴響。

