U:NUS蔡承祐入伍前送浪漫大禮 為粉絲留下陪伴的痕跡

蔡承祐在入伍當兵前夕推出全新個人創作單曲〈牡羊座的浪漫〉。（圖／滾石提供）

男團U:NUS成員蔡承祐在入伍當兵前夕推出全新個人創作單曲〈牡羊座的浪漫〉，歌曲以最直接卻溫柔的方式，為青春與情感留下定格畫面，描寫毫不遲疑、全然投入的告白狀態，如同牡羊座面對愛情時的直球本能，不需鋪陳，只憑第一眼的心動，就決定走向守護的終點。

談及創作契機，蔡承祐分享，起因是一位粉絲希望他能寫一首屬於自己的情歌，讓他開始好奇：「如果我談戀愛，會是什麼樣子？」這樣的自問，成為歌曲的起點。不同於以自我感受為核心的情歌敘事，〈牡羊座的浪漫〉選擇以對方視角為主創作，蔡承祐直言：「願意無私的奉獻，不帶著任何利益，對我來說是最浪漫的。」

廣告 廣告

選在入伍前推出〈牡羊座的浪漫〉，對蔡承祐而言別具意義。即使只是短短4個月，他仍希望透過音樂與影像，為粉絲留下陪伴的痕跡，讓距離暫時拉開時，仍能透過旋律感受到彼此的存在。這首歌不只是告白情歌，更是一份溫柔的承諾，提醒聽眾在成長與現實考量愈來愈多的過程中，仍能選擇相信那份一股腦、卻最真誠的戀愛。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見