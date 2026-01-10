U:NUS迎來出道成軍3周年 挑戰24小時不間斷直播

男團U:NUS迎來出道成軍三周年推出新歌〈麻吉GO〉。（圖／滾石提供）

男團U:NUS迎來出道成軍三周年推出新歌〈麻吉GO〉，音樂風格回溯2000至2005 年的Synth舞池年代。團員透露，創作 Demo 時一度卡關，最後決定直接把這句從練習室一路喊到舞台的團呼放進歌裡，意外發現互動感十足，也更貼近團體最真實的樣子，希望透過這首歌傳達「永遠保持年輕」的精神，同時象徵全新企劃《U:NFOLD》的序章。

U:NUS自2022年元旦正式出道，為慶祝3周年，高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐4名團員於5日進行第一次的24小時不間斷直播，帶著粉絲一起陪伴團員參與一整天的行程，包含按摩、逛夜市及在錄音室進行創作，並前往戶政事務所參與熟識新銳音樂製作人彭柏邑 Boiii P登記結婚的過程，大方與UNi們分享歡笑和幸福。

直播中，吳昱廷感性聊到週年日想對粉絲說的話，「我覺得 U:NUS 與 UNi 之間的羈絆是一段雙向奔赴的旅程，很不可思議。」坦言粉絲的支持是團體前進的重要力量，會越來越茁壯外，也期盼未來能站上更大的舞台，讓大家感到驕傲。蔡承祐則提到即將入伍，盼粉絲在團體暫時缺一的期間仍持續給予愛與支持。

高胥崴與高有翔也真誠感謝每一份陪伴，期許新的一年持續成長，用更好的作品與演出回饋歌迷。在結束24小時的尾聲，團員一同抵達桃園機場，向粉絲透露即將前往泰國為新作品取材，敬請粉絲期待。展望 2026 年，U:NUS將推出全新專輯並展開演唱會計畫，持續以音樂與舞台累積屬於自己的時代印記。

