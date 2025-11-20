U:NUS預告跨年祭驚喜舞台 吳昱廷羞憶揪曖昧對象過聖誕

男團U:NUS 20日化身「幸福傳遞大使」 現身台北信義區，與粉絲們一同點亮20米高的華麗聖誕樹。4人受訪時除了分享出道後印象最深刻的聖誕節外，也透露了將在年底的跨年活動上帶給粉絲驚喜舞台。

男團 U:NUS 20 日化身「幸福傳遞大使」 現身台北信義區，與粉絲們一同點亮 20 米高的華麗聖誕樹。（圖／記者 伍映澄 攝）

U:NUS今晚在點燈活動上帶來新歌〈如果愛都說不出來〉，讓現場大批歌迷們沉浸在浪漫氛圍中。聊起過往都會如何過聖誕節，成員吳昱廷分享，大概在16歲到18歲這段青春時期，常會跟暗戀或曖昧對象來信義區過聖誕，他笑說，不過出道後工作忙碌加上有點偶包，就很少來了。說完還被一旁的高有翔虧：「因為沒（對象）了。」

回憶起印象最深刻的聖誕節，吳昱廷笑說，是在剛出道後和團員們一起度過的，當時他們在台中辦一日店長活動，但當天氣溫非常低，「是這輩子經歷過最冷的聖誕節，穿羽絨衣然後牙齒狂抖，臉都開始有微血管。」

被問到聖誕節會不會和團員們玩交換禮物，高有翔突爆料：「不會，我們其實私下沒有在聚會。」隨後連忙解釋說，並不是大家感情不好，只是大家有各自的交友圈，「光是工作就已經見不完了，要換點人看。」高胥崴則開玩笑說：「看都看膩了！」

面對即將到來的跨年活動，U:NUS也透露，除了會參加目前已經公布的「臺北最High新年城-2026跨年晚會」外，其他場次也會再陸續宣布，僅透露都是在台北。他們也預告，全員都會帶來solo舞蹈表演，要粉絲們可以好好期待一下。

U:NUS預告將在跨年活動上帶來驚喜舞台。 （圖／記者 伍映澄 攝）

另外，近期台灣演藝圈閃兵風波延燒，先前有粉絲在網路上傳出蔡承祐將在明年入伍，他今天被問到此事時，一臉驚訝表示，「沒有啊，是什麼時候討論啊？」並表示後續有規劃會再公布。

