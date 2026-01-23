U:NUS 蔡承祐將從軍4個月 推創作單曲表達浪漫

U:NUS 成員 C.Y 蔡承祐推創作單曲〈牡羊座的浪漫〉，他對自己談戀愛的樣子感到好奇。（滾石唱片提供）

台灣男團 U:NUS 成員 C.Y 蔡承祐入伍在即，今（23日）推出全新個人創作單曲〈牡羊座的浪漫〉。選在入伍前推出，對蔡承祐而言別具意義。即使只是短短四個月，他仍希望透過音樂與影像，為粉絲留下陪伴的痕跡，透過旋律感受到彼此的存在。

U:NUS 成員 C.Y 蔡承祐即將入伍，與粉絲告假四個月。（滾石唱片提供）

〈牡羊座的浪漫〉歌曲以最直接卻溫柔的方式，為青春與情感留下定格畫面，描寫毫不遲疑、全然投入的告白狀態，如同牡羊座面對愛情時的直球本能。蔡承祐分享，起因是一位粉絲希望他能寫一首屬於自己的情歌，讓他開始好奇：「如果我談戀愛，會是什麼樣子？」這樣的自問，成為歌曲的起點。不同於以自我感受為核心的情歌敘事，〈牡羊座的浪漫〉選擇以對方視角為主創作，蔡承祐直言：「願意無私的奉獻，不帶著任何利益，對我來說是最浪漫的。」

廣告 廣告

歌詞中反覆出現的「拍立得」意象，蔡承祐形容，這首歌在腦海中就像一幀一幀的底片，而拍立得最迷人的地方，在於能即時留下記憶的雛形。歌曲聽感也如同一張帶著顆粒感的影像，記錄從思念、試探到全心沉溺的每個瞬間。身為牡羊座的他，也坦言自己的愛情觀與歌曲中的直率相似，像是「我會是你的地圖」、「想霸佔你的好」等詞句，不玩欲擒故縱，只誠實表露「用力去愛、毫無保留」的姿態，他說：「就算有一天分開了，我們也都沒有虧待彼此。」

這首歌不只是告白情歌，更是一份溫柔的承諾，提醒聽眾在成長與現實考量愈來愈多的過程中，仍能選擇相信那份一股腦、卻最真誠的戀愛。歌曲也將推出由蔡承祐親自拍攝、剪輯的MV，以「女友視角」記錄生活片段，他笑說雖非專業，卻會用最真誠的態度拍攝，讓這段浪漫不只被聽見，也被看見。

更多鏡週刊報導

蔡承祐23歲生日霸氣宣告「記住我的名字」 火場重生挑戰2次完成

《星光閃耀的少年》又見選秀王 U:NUS蔡承祐好兄弟拚出道

U:NUS慶出道週年在兒童新樂園辦演唱會 蔡承祐自爆迷路比遊樂設施可怕