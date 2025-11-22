「U：NUS」補漆〈刷到臉紅紅〉 蔡承祐單飛：想靠近又害怕失去
男團「U：NUS」日前受華友聯集團之邀加入歲末補漆活動，將〈嗨到臉紅紅〉改編為〈刷到臉紅紅〉，團員表示：「第1次真正理解這項活動背後的溫度，也感謝讓我們的音樂以全新方式被聽見。」
此外，C.Y蔡承祐也攜手彭柏邑Boiii P為Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲〈覆蓋回憶〉，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸，「當時在錄音室哼出的旋律意外成形」。歌曲從壓抑到爆發，宛如記憶反覆播放，越想覆蓋卻越清晰。
蔡承祐分享首次單獨合作戲劇OST的驚喜：「平常寫的風格與這類型差很多，感謝劇組給我機會。」製作時最難詮釋的是情緒，「必須投入劇情，才能唱出共鳴」。他希望聽眾從歌裡感受到「想靠近又害怕失去」的心情。
《如果我不曾見過太陽》以「暴雨殺人魔」懸案展開為起點，牽動跨越時空的真相追尋，蔡承祐以「說心事」般的唱法把痛與愛攤開，提醒觀眾：「錯過的約定與每道傷都是成長的養分。」
更多太報報導
鄭宜農難忘登台前染病狂咳 「真的不能沒有唱歌」
「告五人」許願告白李安 搶金馬前夕同框劉若英
鹿希派「不幫異性夾菜」怕惹禍上身 熊熊同房人夫毫無界線感
其他人也在看
U:NUS宣布年底演出計劃 蔡承祐量身打造Netflix影集插曲
【記者林丞偉／台北報導】偶像男團「U:NUS」近來受到廠商邀請加入歲末補漆活動，將熱門曲《嗨到臉紅紅》改編為《刷到臉紅紅》，更宣布12 月 6 日將在高雄衛武營「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」演出；此外，團員 C.Y 蔡承祐攜手金曲入圍音樂人彭柏邑 Boiii P 為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲《覆蓋回憶》，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
北港媽祖南都巡歷抵河樂廣場 黃偉哲代表市民到場接駕祈福
[Newtalk新聞] 年度宗教盛事「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」進入第八天行程，今（22）日下午媽祖聖駕抵達台南市知名地標河樂廣場。台南市長黃偉哲率市府團隊於環河街接駕，代表全體市民向天上聖母虔敬行禮，祈願台南風調雨順、百業興旺、民眾平安健康。 黃偉哲表示，今日接駕現場湧入大批民眾，展現「媽祖到哪裡、信眾就跟到哪裡」的盛大景象。他指出，河樂廣場是賴清德總統任內規劃、之後再由他率領市政團隊完成的重要城市地標，在此迎接北港媽祖，不僅展現台南古都深厚的文化脈絡，也象徵城市於歷史傳承與現代發展間的和諧共融。 黃偉哲提到，今年台南先後面對震災、丹娜絲風災及後續水患，特別感念媽祖回程將到訪受災最重的大北門區，為地方帶來安定與力量。他並代表市民向媽祖致上敬意與感恩，祈願此次南都巡歷順利圓滿，庇佑台南市國泰民安、百業昌盛。 民政局表示，本次巡歷期間，民政局與各機關、區公所共同組成廟會遶境聯合稽查小組，全程把關活動安全，各地宮廟亦積極配合，展現台南在宗教文化與地方行政間的良好協力。 民政局提醒，今日適逢週末，有大量人流與車流，警察局已在多處路段實施滾動式交通管制，加強河樂廣場周邊及市區主要路口的疏導，新頭殼 ・ 11 小時前
韓星NANA「42億元豪宅」遭持刀歹徒搶劫！母女合力壓制 警認定：屬正當防衛
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導南韓前女團AfterSchool成員、歌手兼女演員NANA（本名林珍兒）日前驚傳位於京畿道九里市的自家住宅中，遭歹徒持刀搶劫闖入事...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 7 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 17 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 7 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 18 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前