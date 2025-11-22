「U：NUS」補漆〈刷到臉紅紅〉 蔡承祐單飛：想靠近又害怕失去

「U：NUS」〈刷到臉紅紅〉MV在南台灣熱力開拍。滾石唱片提供



男團「U：NUS」日前受華友聯集團之邀加入歲末補漆活動，將〈嗨到臉紅紅〉改編為〈刷到臉紅紅〉，團員表示：「第1次真正理解這項活動背後的溫度，也感謝讓我們的音樂以全新方式被聽見。」

此外，C.Y蔡承祐也攜手彭柏邑Boiii P為Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲〈覆蓋回憶〉，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸，「當時在錄音室哼出的旋律意外成形」。歌曲從壓抑到爆發，宛如記憶反覆播放，越想覆蓋卻越清晰。

蔡承祐分享首次單獨合作戲劇OST的驚喜：「平常寫的風格與這類型差很多，感謝劇組給我機會。」製作時最難詮釋的是情緒，「必須投入劇情，才能唱出共鳴」。他希望聽眾從歌裡感受到「想靠近又害怕失去」的心情。

《如果我不曾見過太陽》以「暴雨殺人魔」懸案展開為起點，牽動跨越時空的真相追尋，蔡承祐以「說心事」般的唱法把痛與愛攤開，提醒觀眾：「錯過的約定與每道傷都是成長的養分。」

