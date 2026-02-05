U-POWER拓展大型充電站點 第一季將突破108站

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻電動車超高速充電商機，U-POWER充電站營運商旭電馳科研公司董事長陳鵬旭表示，今年將持續於都會人口聚落地區穩健拓展大型充電站點，預計今年第一季全台充電服務站點將突破108站，長期將在全台佈建400站充電站點，擴大充電網絡覆蓋。

陳鵬旭指出，U-POWER營運的充電站點，除U-POWER自建的高規格充電站點，還有U-POWER FRIEDNs充電漫遊夥伴、Dealer Charging by U-POWER展間充電服務等，今年也計劃開放加盟，透過加盟方案以及增加U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴的策略，擴大充電網絡覆蓋。

廣告 廣告

陳鵬旭表示，根據統計，2025年台灣電動車累計掛牌數已逾13萬輛，較前一年累計總數約9.7萬輛成長約33%，U-POWER透過前瞻布局高壓電力基礎建設、持續投入超高功率設備，全年充電量成長達93%、總營收達2.1億元，年增76%，展現充電硬實力。

目前U-POWER超過67%以上站點採用台電高壓供電，並搭配大型化專用充電場域設計，由於台電低壓 (380V) 供電的功率上限為499kW，將是充電站功率的天花板，採用高壓供電將一舉解鎖電力骨幹的限制。

可實現同時服務多車並可確保功率分配，為長期營運與設備升級預留充足彈性。如同擁有水源充足之水庫，可輕鬆供給足夠水源給終端用戶，且在增加配管更多用戶情境下，水量依然可正常使用不涓流之概念，電動車主體感「在U-POWER就是比較快」，原因在於有高壓電力骨幹為後盾。

面對「高功率充電怪獸」時代的到來，U-POWER 早已提前布局，目前為市場上唯一導入最多 480kW超高功率充電設備的充電營運服務商，在適當條件下，車主可於短時間內完成高效率補電，實現約10分鐘補充近350公里續航里程的使用體驗。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

買車前必看！2026年這10款車將「迅速跌價」 日系車佔5款

美股收盤》AMD崩逾17％！費半重挫4.36％ 台積電ADR跌近3％

「退休一定要有目標嗎？」 72歲阿公選擇什麼都不做 結果反而更快樂

