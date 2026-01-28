U-POWER攜手東陽ECAR充電漫遊 再添能源生力軍

▲U-POWER 持續拓展充電服務版圖，推出「U-POWER 展間充電服務」，首波啟用站點包含臺北中山台隆賓士站、新北中和賓航賓士站以及新北三重台明賓士站之 3 個台灣賓士授權經銷商據點

【記者 劉嘉菲／台北 報導】U-POWER 旭電馳科研持續拓展充電服務版圖，深化電動車充電服務的應用場景，除既有超高速充電站布局外，進一步將高品質快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，並同步宣布東陽能源 ECAR正式加入「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」，透過多元合作模式，為會員打造更完整、便利且一致性的充電服務體驗。

▲東陽能源 ECAR 正式加入「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」，強化中南部充電網絡布局，擴展充電漫遊服務觸角

展間充電服務全新啟動，首波進駐賓士旗艦據點

U-POWER 與多家汽車品牌長期合作，正式推出「U-POWER 展間充電服務」，相關充電服務皆由 U-POWER 旭電馳科研負責管理與營運，將穩定可靠的高功率快充設備導入車廠旗艦展示中心，首波啟用站點包含臺北中山台隆賓士站、新北中和賓航賓士站以及新北三重台明賓士站之3個台灣賓士授權經銷商據點，讓車主於賞車與交車等關鍵接觸場域，即可同步體驗 U-POWER順暢的操作流程與優質的充電服務。

考量展間場域屬性與使用情境，展間充電服務採全天候、不分時段之固定費率設計，提供清楚、直覺的收費方式，實際金額以充電當下 U-POWER App 顯示為準。

提升新車主交車體驗，無縫擴充充電網絡

透過展間充電服務，賓士新車主可於熟悉的賞車與交車場域中，實際操作充電流程，第一時間建立對充電使用情境的認識，並對 U-POWER 所提供的高品質充電體驗有初步了解，大幅降低初期接觸電動車時的陌生與不確定感。

對既有 U-POWER 會員而言，展間充電站點同樣延續「一個充電 App 暢行全臺」的設計理念，無須下載其他應用程式，即可透過 U-POWER App啟用充電，並享有車廠專屬優惠、U-POINT 點數折抵充電費用，以及 AutoCharge 免掃碼自動充電等會員權益，讓不同場域的充電體驗與服務標準，皆維持一致且順暢。

▲透過 U-POWER App 可直接啟用東陽能源 ECAR 漫遊站點，適用 U-POWER 時段費率，會員權益照常延續，讓跨品牌、跨場域的充電體驗依然順暢一致

攜手東陽能源 ECAR，擴展充電漫遊服務觸角

推動電動車在臺灣的發展，一直是 U-POWER 的願景，為提升會員的充電選擇並擴大服務覆蓋範圍，U-POWER 於2025年推出「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」服務，攜手具備穩定營運能力與服務品質的充電營運商，讓會員在不同場域亦能延續熟悉且一致的充電體驗。

此次，東陽能源旗下電動車充電站品牌 ECAR 正式加入 U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴行列，進一步強化中南部充電網絡布局，擴大整體服務觸及範圍。(記者劉嘉菲翻攝)