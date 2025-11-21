U-start創新創業計畫頒獎 銀髮照護、AI應用夯

教育部青年署及原民會為鼓勵青年創業，推出「U-start創新創業計畫」及「U-start原漾計畫」，教育部在今天(21日)舉行頒獎典禮，表揚今年度的績優團隊。教育部次長劉國偉表示，他很高興看到這麼多年輕人的優異成果，希望他們能持續發光發熱，教育部都會繼續支持。

教育部青年發展署為提升校園創新創業文化，鼓勵大專校院優化校園創業環境，結合學校育成輔導資源，提供青年創業實驗場域，協助青年學生創業實踐，自2009年起辦理「U-start創新創業計畫」，2020年起更與原民會合作，辦理「U-start原漾計畫」，近17年來已補助1,480組團隊踏出夢想第一步，成功催生出近千間新創公司。

教育部次長劉國偉指出，創業很辛苦，但教育部今年共提供新台幣2,500萬獎金，就是鼓勵年輕人在創業路上繼續加油。他說：『(原音)我希望各位年輕人，這個創業創意是條很難走的路，但是是值得走的路，我們教育部會持續供柴油，你要甚麼油都給，你要柴火都給，今年總獎金是2,500萬。』

U-start計畫共分製造技術組、創新服務組、文創教育組和社會企業組，在製造技術組獲得新台幣1,00萬獎金的霓創公司執行長、畢業自台科大的蔡佳辰表示，他們開發出落地式跌倒偵測機器，做了3年才突破技術困難點，後來又經過這個計畫的補助，讓他們少走很多冤枉路。他說：『(原音)經過第一階段補助，幫助我們在產品去打樣一些費用，還有公司營運需求，還有包含育成中心安排業師輔導，都有幫助我們初期少碰一些冤枉路。』

而原漾計畫裡面，來自東華大學的原氏團隊創辦人戴佳錩表示，看到部落裡面一些媽媽們缺乏工作機會，因此他創辦公司，希望透過品牌讓大家都有工作機會。他也會回到部落向部落媽媽學習，再跟部落的年輕人或老人一起合作，讓大家都能回到家鄉，重新創造屬於自己的生活模式。

這次也有許多得獎作品與AI相關，包括以AI雷射驅逐鳥獸蟲害、AI自動駕駛、AI協助長照中心登記物品與取物；寵物方面也可讓飼主透過AI進行營養推薦與數據追蹤，掌握寵物的健康。另外還有訂閱制垃圾代收服務，透過APP智慧路線規劃，聘請拾荒者讓他們有更穩定的收入，不僅解決都市垃圾問題，也讓社會邁向平等工作權的未來。(編輯：陳文蔚)