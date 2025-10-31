U-start原漾計畫第二階段績優團隊名單揭曉 原民會：當族人創業路上最有力後盾

第6屆「U-start原漾計畫」第二階段具發展潛力的績優團隊。圖：原民會提供

原住民族委員會與教育部青年發展署於昨(30)日公告第6屆「U-start原漾計畫」第二階段具發展潛力的績優團隊計5組，除將獲得為期一年的專業輔導外，發給35萬元至85萬元不等的獎金，給予創業初期最實質的支持與鼓勵。

原民會表示，原民會與青年署自109年起共同合作辦理「U-start原漾計畫」，執行迄今致力於支持原住民族青年以創意與行動實踐創業夢想。計畫今年已邁入第6屆，今年共有11組新創團隊通過第一階段評選獲頒50萬元的創業補助金，再產出此次公告的第二階段績優團隊5組。

原民會提到，今年獲獎團隊橫跨多元創業領域，包含服裝設計展演、音樂媒合平台、身心療癒體驗、獸骨飾品設計及食農教育推廣等，展現原住民族青年在文化創意與社會創新上的豐沛能量。其中，國立東華大學「原氏-qsurux_qraqil」以原住民圖騰為核心設計服飾，積極參與時尚展與品牌秀，並推廣服裝設計、妝髮與展演課程；國立台東大學「原人音創」打造音樂媒合平台，為原住民族音樂人提供接案機會，並導入遊戲化分級制度，增添使用互動趣味；樹德科技大學「原初療癒整合有限公司」結合按摩、精油與動作教育，推動原鄉部落身心靈療癒課程，並運用部落植物研發精油、茶包等產品；元智大學「販骨-Bone Accessory」以合法獸骨結合藝術設計與原住民族文化故事，創作兼具文化底蘊與現代美學的飾品，同時倡導尊重生命之動物禮儀文化；國立宜蘭大學「思卡嵐 Sgalan」則融合南澳鄉原住民族文化與自然資源，推動有機耕作及文化體驗旅遊，實踐地方創生與永續發展。

原民會進一步表示，除推動「U-start原漾計畫」外，原民會亦針對族人或原住民族企業於創業及營運發展階段所需，辦理「創業先導」、「百萬創業」、「輔導創新研發」及「企業診斷服務」等一系列創新創業輔導計畫，期成為族人創業路上最有力的後盾。歡迎有志創業的原住民族青年學子，可至原民會官網或臉書掌握最新消息。

