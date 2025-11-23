「U-start原漾計畫」扶植原民青年創業 今年首獎「原氏」展時尚魅力

來自太魯閣族的原氏團隊創辦人戴佳錩

國立東華大學－葛蘇魯葛拉給原式服裝獲獎

由教育部青年發展署與原住民族委員會共同推動的「U-start原漾計畫」，自109年起實施以來，致力協助原住民族青年實踐文化創新與永續發展。計畫推動至今，已扶植67組原住民族青年創業團隊築夢起飛，展現融合文化底蘊與現代創意的創業能量。今年共有5組團隊脫穎而出，共獲得創業獎金新臺幣300萬元與輔導資源支持。

在原漾計畫中獲得第一名的國立東華大學「原氏-qsurux_qraqil」團隊，受太魯閣族文化啟發，結合臺灣16族及南島語族的文化元素，打造兼具傳統內涵與現代設計感的服飾品牌，傳遞文化時尚與永續共融的理念。

來自太魯閣族的原氏團隊創辦人戴佳錩表示，看到部落裡面一些媽媽們缺乏工作機會，因此他創辦公司，希望透過品牌讓大家都有工作機會。他也會回到部落向部落媽媽學習，再跟部落的年輕人或老人一起合作，讓大家都能回到家鄉，重新創造屬於自己的生活模式。而創業迄今短短5個月，已獲得5、6張手工訂製服裝的訂單。

「U-start原漾計畫」第一階段提供團隊創業基本開辦費補助35萬元，第二階段再頒發高額創業獎金，除了逾百萬創業補助外，並安排各領域業師進行創業輔導與陪伴支持，協助原民青年創業團隊在實務中穩健成長。