U-start績優團隊出爐！總獎金翻倍力挺青年創業圓夢
教育部青年署落實「打造創新創業雨林生態系」國家重點政策扶植新創， 114年度「U-start創新創業計畫」第二階段績優團隊名單已於10月底公布，全國計有19校28組團隊脫穎而出，總獎額較去年翻倍!共挹注高達新臺幣2,200萬元的創業獎金，為歷年最高獎金紀錄；其中更有4組績優團隊獲得百萬首獎，為創新創業生態系注入全新活力，力挺青年創業圓夢。
「U-start創新創業計畫」自開辦以來已邁入第17年，至今累計超過4,300件申請案，已有近1,500組新創團隊獲得補助，已成功培育出近千家新創公司，本年度第一階段核定補助77組團隊，經過6個月育成創業輔導後，共有55組完成公司設立，並申請第二階段績優團隊評選。另為鼓勵新創團隊提升多元創新創業能力，本次獲選28組團隊並評選5組加發國際參與獎金，鼓勵團隊拓展國際視野，積極連結全球創新資源為自身業務開創新局。
今年獲獎績優團隊，創業領域包含高齡健康照護、交通安全科技、兒童視力復健及社會關懷等多元面向，展現青年創業者對社會議題的積極回應與創新思維，也呼應投資新創即是投資未來之政策方向。製造技術類「國立臺灣科技大學－AloneSafe」團隊，致力開發落地型跌倒偵測器，針對年長者在家中浴室的跌倒風險進行偵測，該產品結合智慧演算法和IoT物聯網技術，達到偵測準確性和告警即時性；創新服務類「國立臺灣科技大學－Synmove新移動」開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人，駕駛可透過手機App接收即時警示，讓臺灣交通更安全；文創教育類「明志科技大學－茲奇製研所」團隊，推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，透過不同的星球遊戲來訓練孩童眼球轉動，增加雙眼協調能力與聚焦力，降低孩童長大後因斜視需動手術的風險；社會企業類「東吳大學－拾起希望」團隊，推出訂閱制垃圾代收服務，透過App智慧路線規劃，聘請拾荒者代收垃圾，提升弱勢工作環境，提高勞動保障。
教育部青年發展署定於11月21日舉辦U-start績優團隊頒獎典禮，邀請新創領域的產、官、學界代表參與，共同表揚本年度U-start績優團隊的卓越成果，提供團隊與各界交流互動機會，並協助提升新創團隊能見度及媒合外部資源。詳情請查閱U-start官網(https://ustart.yda.gov.tw/)，或加入「U-start創新創業計畫」臉書粉絲團(https://www.facebook.com/USTARTFans/)，掌握最新消息。
（資料來源：教育部）
