U=U科學共識進入生活場景「無懼愛滋、去除歧視」捷運列車吸睛啟航

響應2025年12月1日世界愛滋病日，台灣愛滋病學會、社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥 (Gilead Sciences) 攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛，列車內以國際共識U=U(Undetectable = Untransmittable)「測不到病毒量即不具傳染力」為核心，結合生活化訊息，讓民眾在日常通勤中接觸正確愛滋知識，打破迷思與污名。

疾管署數據顯示，台灣愛滋防治成效優於全球平均，並朝向國際防治目標「95-95-95」邁進

衛生福利部疾病管制署副署長林明誠指出：「2024年台灣愛滋防治成效指標達92-96-95 (即92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制)，優於全球平均87-89-94，顯示近年推動的預防、篩檢、治療、衛教宣導等全方位愛滋防治策略成果見效。」據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少89人，降幅達11%。這次捷運列車行動，正是呼應疾管署強調的「以尊重、接納的態度，認知預防的重要性、早期診斷早期治療」理念，將防治資訊從醫療院所延伸至公共空間，促進社會對話。

科學已證明愛滋病毒感染及病毒量可以被有效控制，但社會偏見仍是防治的最大障礙。去除歧視，才能讓感染者安心治療，也讓防治策略真正落實。台灣愛滋病學會秘書長林冠吟醫師強調：「U=U 的科學與醫學證據已獲全球認可，感染者只要穩定服藥並維持至少六個月測不到病毒量，就不具傳染力。這不僅降低傳播風險，更讓感染者擁有與一般人相同的壽命與生活品質。」

科學實證U=U遇上台北捷運列車，「無懼愛滋、去除歧視」打造零歧視城市

「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車選定人潮最多的板南線行駛，車廂內醒目的文案「同處一室、拉同個手拉環、近距離交談都不會傳染愛滋病毒（HIV）」，正是為了打破最常見的愛滋迷思，讓科學知識進入每個人的日常視野。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示：「捷運象徵日常生活，將防治資訊從醫院帶到公共空間，是去除歧視的關鍵。許多感染者即使穩定治療、病毒量測不到，仍因社會偏見而不敢公開身份，甚至在職場或親密關係中承受巨大壓力。我們希望讓大眾理解 U=U，不再懼怕、不再用異樣眼光看待感染者，因為只要穩定治療，科學已證明他們不具傳染力。」台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su強調：「吉立亞醫藥長期推動醫療平權與友善社會，並致力於攜手政府與社群以創新方式溝通疾病衛教，希望大眾能以科學為依據，理解愛滋是一個可以被控制的慢性病，共同打造零歧視的環境。」

台北是一座多元包容的城市，而「無懼愛滋、去除歧視」主題列車象徵愛滋防治已不只是醫療議題，更是城市疾病友善程度與成熟度的展現。作為指導單位，台北市政府青年局局長周羿希則表示：「未來青年局也會持續支持及推動更多友善、包容的公共行動，讓這座城市更有知識力、更有溫度。」



圖/迎接12月1日世界愛滋日，將國際 HIV 防治共識 U=U(測不到病 毒量=不具傳染力)帶進台北捷運，全台首創「懼愛愛滋去去 歧視」捷運主題列車，以創意設計打破愛滋迷思，讓科學知識進入 每個人的日常視野。(由左至右)台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su、台北市政府青年局局長周羿希、衛生福利部疾病管制署副署長林明誠、台灣愛滋病學會秘書長林冠吟醫師、愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧



圖/迎接12月1日世界愛滋日，全台首創「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛，列車內以國際共識U=U(Undetectable Untransmittable)「測不到病毒量即不具傳染力」為核心，結合生活化訊息，讓民眾在日常通勤中接觸正確愛滋知識，打破迷思與污名！



