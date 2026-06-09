U145無人直升機年底首飛 驗證自主系統效能

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記者丘學陞／綜合報導

空中巴士集團8日宣布，以H145發展而來的U145無人直升機，預計於今年底展開首飛，驗證自主系統效能與作業潛力，希冀藉其酬載能力，發揚多元任務效能。

空巴集團表示，本月10至14日在德國首都柏林舉行的「柏林航太展」（ILA Berlin）上，將展示U145直升機相關概念與全尺寸模型；並預計於今年底進行首飛，由至少1名飛行員在機上監督，最終目標是在2030年代初期部署服役。

移除駕駛艙換取酬載空間

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U145運用H145的成熟機身設計與動力，並配備人工智慧（AI）技術的自主系統與專用感測器改裝而成，完全移除儀表、座艙，因而擁有更大空間可攜帶約1.2噸酬載。可從機首、機尾和機身側面等艙門裝卸物資，擁有優異作業彈性與運輸潛力。

可望成為空中無人機母艦

空巴表示，U145為該集團繼VSR700之後，第2款以有人直升機改造而來的無人直升機，展現空巴運用成熟機體，快速打造新興無人載具的能力。未來U145除用於後勤運輸，也有望投入情監偵、人道救援、醫療後送、消防等軍民領域。空巴也與歐洲飛彈大廠MBDA合作，計畫讓U145作為空中無人機母艦，發揚「有人／無人組合」（MUM-T）效能。

值得一提的是，空巴美國分公司也正以美軍版H145（UH-72B），與美國多家國防企業合作，為陸戰隊研發美軍版無人直升機MQ-72C，展現H145系列直升機性能深獲信賴，分別被空巴母公司與美陸戰隊選定，發展為2種版本無人直升機。

空中巴士推出U145無人直升機，有望於今年內首飛。（取自空巴集團網站）

U145無人直升機完全移除人員座艙，可從新設計的機首艙門裝卸物資。（取自空巴集團網站）

U145無人直升機具備優異裝載潛力與空間，有望被用於軍民領域的多元任務。（取自空巴集團網站）

U145無人直升機完全移除人員座艙，大幅擴增酬載空間。（取自空巴集團網站）