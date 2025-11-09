U16／女排亞錦賽僅集訓15天闖冠軍戰！不敵南韓奪亞「球員哭一片」

U16亞洲女子排球錦標賽在約旦舉行，台灣小將四強賽擊敗中國前進冠軍戰，8日對上南韓，首局率先搶下後，攻守熄火讓韓國率先聽牌，不過第四局打出一波5：0攻勢反超，帶動氣勢，將戰線延長至第五局，然而最終激戰到僅差2分，局數2：3和冠軍失之交臂，賽後球員們也難掩落寞淚灑賽場。

中華台北U16亞洲女子排球代表隊賽前僅集訓15天，卻在此屆賽事締造驚奇，8日冠軍戰對決南韓，面對長期有培訓球員計畫的韓國，中華女排打出開門紅，率先搶下首局，然而第2局、第3局被反追，台灣隊攻防當機，讓韓國率先聽牌。

進入關鍵第4局，中華女排一度9：13落後，主攻手陳亭伊連發4顆Ace，不只打出一波5：0攻勢反超，還打醒全隊士氣，把戰線延長至第5局，雖然結局不如人願，中華女排第5局追至13：13，但仍遭對手連拿2分，最終2：3（28：26、21：25、11：25、25：19、13：15）不敵韓國，但亞軍已經超越上屆季軍，寫下2度參賽最佳成績，更搶下明年U17世界女子排球錦標賽資格。

U16亞洲女排錦標賽台灣冠軍戰面對南韓選手。圖／AVC亞洲排球聯合會提供

排協指出，這批中華女排組成多以雙十國中、大觀國中以及明湖國中球員為主體，比起2年前拿到季軍的陣容，教練侯雅惠透露，今年選手比之前矮太多，加上先前賽事受到以伊衝突從暑假延後至11月，球員們都已經開學，這次出發前集訓時間非常短，防守雛形還不夠完整，最初參賽目標只希望可以闖進4強拿到明年U17世錦賽門票。

小組首戰因印度人數不足，中華女排不戰而勝，交手人高馬大的澳洲時，中華女排順利過關，再打敗實力不錯的泰國，讓女將們增添不少自信。侯雅惠指出，首場比賽小朋友們都還很緊繃，告訴她們要在短時間盡快適應，打敗泰國後團隊氣氛完全不同，愈到後面漸入佳境。

U16亞洲女排錦標賽台灣奪得亞軍。圖／AVC亞洲排球聯合會提供

小組賽過關後，複賽中華女排擊退菲律賓提前鎖定4強，U17世錦賽資格到手達成初步目標，雖然後續跟日本打滿5局敗陣，但4強戰以快制高，成功打敗中國搶下冠軍戰門票。

回顧冠軍戰，侯雅惠認為，這場比賽肯定會深烙在女孩們的心中，第3局輸掉後她跟球員們說：「你們就差那一步，要這樣放棄嗎？不想讓台灣被大家看見嗎？」球員們紛紛表示想要繼續拚戰，便把第3局失利拋在腦後；在冠軍戰攻下全隊最高28分，還連4球發球得分的陳亭伊也說：「不想讓比賽就這樣結束，老天有保佑，大家在後面打起來更拚。」

U16亞洲女排錦標賽台灣無緣冠軍，仍拿明年U17賽資格。圖／AVC亞洲排球聯合會提供

即便落敗後球員們還是難掩落寞淚灑賽場，但侯雅惠稱讚：「球員真的很棒，我們展現韌性，最開心是從一開始緊繃，逐漸會自己思考突破的方法，是這趟比賽最大收穫。」收起眼淚的陳亭伊稱，第2名也很不錯，這只是個開始，未來還有更多比賽，這次就當經驗，過程中打敗中國那刻特別爽，中國扣掉自由球員，全隊沒人比中華女排矮，對上這麼高的對手都能贏，相信對未來會有幫助。

