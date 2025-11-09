U16／女排亞錦賽僅集訓15天闖冠軍戰！不敵南韓奪亞「球員哭一片」
U16亞洲女子排球錦標賽在約旦舉行，台灣小將四強賽擊敗中國前進冠軍戰，8日對上南韓，首局率先搶下後，攻守熄火讓韓國率先聽牌，不過第四局打出一波5：0攻勢反超，帶動氣勢，將戰線延長至第五局，然而最終激戰到僅差2分，局數2：3和冠軍失之交臂，賽後球員們也難掩落寞淚灑賽場。
中華台北U16亞洲女子排球代表隊賽前僅集訓15天，卻在此屆賽事締造驚奇，8日冠軍戰對決南韓，面對長期有培訓球員計畫的韓國，中華女排打出開門紅，率先搶下首局，然而第2局、第3局被反追，台灣隊攻防當機，讓韓國率先聽牌。
進入關鍵第4局，中華女排一度9：13落後，主攻手陳亭伊連發4顆Ace，不只打出一波5：0攻勢反超，還打醒全隊士氣，把戰線延長至第5局，雖然結局不如人願，中華女排第5局追至13：13，但仍遭對手連拿2分，最終2：3（28：26、21：25、11：25、25：19、13：15）不敵韓國，但亞軍已經超越上屆季軍，寫下2度參賽最佳成績，更搶下明年U17世界女子排球錦標賽資格。
U16亞洲女排錦標賽台灣冠軍戰面對南韓選手。圖／AVC亞洲排球聯合會提供
排協指出，這批中華女排組成多以雙十國中、大觀國中以及明湖國中球員為主體，比起2年前拿到季軍的陣容，教練侯雅惠透露，今年選手比之前矮太多，加上先前賽事受到以伊衝突從暑假延後至11月，球員們都已經開學，這次出發前集訓時間非常短，防守雛形還不夠完整，最初參賽目標只希望可以闖進4強拿到明年U17世錦賽門票。
小組首戰因印度人數不足，中華女排不戰而勝，交手人高馬大的澳洲時，中華女排順利過關，再打敗實力不錯的泰國，讓女將們增添不少自信。侯雅惠指出，首場比賽小朋友們都還很緊繃，告訴她們要在短時間盡快適應，打敗泰國後團隊氣氛完全不同，愈到後面漸入佳境。
U16亞洲女排錦標賽台灣奪得亞軍。圖／AVC亞洲排球聯合會提供
小組賽過關後，複賽中華女排擊退菲律賓提前鎖定4強，U17世錦賽資格到手達成初步目標，雖然後續跟日本打滿5局敗陣，但4強戰以快制高，成功打敗中國搶下冠軍戰門票。
回顧冠軍戰，侯雅惠認為，這場比賽肯定會深烙在女孩們的心中，第3局輸掉後她跟球員們說：「你們就差那一步，要這樣放棄嗎？不想讓台灣被大家看見嗎？」球員們紛紛表示想要繼續拚戰，便把第3局失利拋在腦後；在冠軍戰攻下全隊最高28分，還連4球發球得分的陳亭伊也說：「不想讓比賽就這樣結束，老天有保佑，大家在後面打起來更拚。」
U16亞洲女排錦標賽台灣無緣冠軍，仍拿明年U17賽資格。圖／AVC亞洲排球聯合會提供
即便落敗後球員們還是難掩落寞淚灑賽場，但侯雅惠稱讚：「球員真的很棒，我們展現韌性，最開心是從一開始緊繃，逐漸會自己思考突破的方法，是這趟比賽最大收穫。」收起眼淚的陳亭伊稱，第2名也很不錯，這只是個開始，未來還有更多比賽，這次就當經驗，過程中打敗中國那刻特別爽，中國扣掉自由球員，全隊沒人比中華女排矮，對上這麼高的對手都能贏，相信對未來會有幫助。
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
企排21／統一獅Uni-girls助陣開幕戰！廖苡任回歸、温逸凱轉隊新看點
TPVL／雞柳條家族集合！台鋼天鷹主場奪首勝 陳建禎：贏球太爽了！
TPVL／一雪前仇！台鋼天鷹五局大戰伊斯特 3：2奪開季首勝
其他人也在看
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 4 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 23 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 22 小時前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 1 天前
MLB》道奇18局惡鬥差點派野手投球！山本由伸自請上陣 主帥曝內幕
剛完成隊史首度世界大賽二連霸的洛杉磯道奇，總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶著一批球員登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），節目焦點圍繞在世界大賽MVP山本由伸的「傳奇時刻」。羅伯茲首度揭露，在第3戰那場延長18局的死鬥中，山本曾主動請纓上陣，差點上演「中1日」登板的熱血劇情。中時新聞網 ・ 1 天前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇
NPB日本職棒養樂多隊，昨正式宣布，陣中的強打巨星內野手村上宗隆，啟動申請入札制度（Posting System），將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），目前村上已經被登錄為可簽約球員，並通知聯盟所屬的30支球隊，交涉期限將持續到美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午8點）。太報 ・ 2 小時前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 1 天前
MLB》洋基球場辦活動突暫停 原來是要讓王牌進牛棚練投
進入到棒球休賽季，各隊主場都會進行非棒球活動，最近紐約洋基主場舉行了「Upper Deck golf」的高爾夫球活動，不過活動期間卻突然暫停了5分鐘，根據媒體報導，原來這次的暫停是為了要讓洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）進到牛棚練投。柯爾今年3月雖然有參加春訓，但後續因手肘受傷動了UCL手術，2025年賽季直接報銷，不過先前傳出好消息，他已經在8月份時恢復投球訓練，先從在平地開始丟起，直到這個月初，他也在個人IG分享自己進入牛棚練投的畫面，更新自己的復健進程。Participants of today’s Upper Deck Golf event at Yankee Stadium paused for 5 minutes for Gerrit Cole to throw 25 pitches. #YANKSonYES pic.twitter.com/TmzOdi2RQe— YES Network (@YESNetwork) November 7, 2025雖然進入到休賽季，但柯爾的復健進度仍持續在走，今天有媒體就拍到他現身洋基球場，進到牛棚區練投，一共丟了25球，有趣的是，不麗台運動報 ・ 23 小時前
中職》林承飛確定不行使FA 3年合約續留樂天桃猿
今天是中職自由球員行使FA的截止日，富邦悍將一壘手范國宸、樂天桃猿內野手林承飛季後取得FA資格，今天中午范國宸宣告與悍將達成合約共識續留，稍早林承飛也確定不會行使FA，將以3年複數年合約留在樂天桃猿。本季林承飛出賽65場，234打數敲出56支安打，另有7轟和26分打點，打擊率2成39、上壘率2成75自由時報 ・ 1 天前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 17 小時前
留住冠軍班底！道奇留下G7關鍵一轟重砲和缺陣世界大賽的牛棚左投
大聯盟世界大賽結束後，各球隊紛紛開始著手球員續留課題，根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya的報導指出，道奇確定執行在世界大賽G7敲出關鍵一轟的重砲Max Muncy和因故缺席的牛棚左投Alex Vesia合約中的球隊選項。太報 ・ 1 天前
準備搶人大戰！前田健太宣告「返日延續生涯」 日媒點名「三隊」成潛在下家
體育中心/蔡晴景報導美國職棒經歷十個賽季後，37歲的前田健太正式宣佈將重返日本球界。他在6日於個人社群表示：「我決定從下個賽季開始，繼續在日本展開職業生涯。」日本媒體《BASEBALL KING》撰文分析日職各球團陣容，點名養樂多、樂天、DeNA是最適合出手的隊伍。FTV Sports ・ 22 小時前
桃園交流賽》王彥程效力6年未能上一軍 金鷲監督解釋原因
樂天金鷲王彥程季後成為自由球員，效力樂天6年卻沒有上一軍的機會，曾在二軍帶過他的一軍監督三木肇仍直言，「對他的前途很看好。」王彥程今年在二軍投出生涯最佳一季，出賽22場、116局，戰績10勝5敗、防禦率3.26，但還是沒有獲得上一軍的機會，目前變成自由球員，本週未跟東北樂天來台打交流賽。自由時報 ・ 1 天前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中職》范國宸和富邦悍將達成協議續留「我決定和教練、隊友們一起拚富邦的榮耀」
中華職棒富邦悍將明星一壘手、綽號「力量人」的范國宸，一直是富邦打線中不可或缺的火力核心。隨著2025年球季結束，范國宸正式取得自由球員資格。范國宸今天（7日）在個人社群上宣布續留悍將，球團也表示雙方已達成合約共識。范國宸也在社群媒體上分享心情表示：「我決定繼續留在富邦拚戰，和教練、隊友們一起拚富邦的榮耀。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
中職》兄弟送4投手赴歐力士秋訓 平野預告還有進修計劃
中信兄弟休賽季持續規劃安排年輕潛力股進修，首輪新秀許庭綸、主力工具人張仁瑋等人留在台灣打冬季聯盟，另也安排林暉盛、伍立辰、陳冠穎和王奕凱4人赴日職歐力士隊秋訓，而內野手黃霆杉則預計前往加入澳職伯斯熱火。中信兄弟總教練平野惠一被問及相關規劃時，說：「雖然目前是提到這幾人，但不只這些，我們有規劃更多人去自由時報 ・ 21 小時前