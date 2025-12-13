U18棒球賽新莊開打 22隊爭霸

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽13日於新莊舉辦開幕典禮及選手之夜，新北市副市長劉和然（後排左五）出席致詞期許各隊爭取佳績。（吳嘉億攝）

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽13日晚間於新莊舉辦開幕典禮及選手之夜，共有來自澳洲、韓國、日本以及全台15縣市共22支代表隊參加，新北市副市長劉和然出席致詞，並頒贈選手代表客製化專屬運動毛巾等紀念品，期許各隊爭取佳績，為棒球運動賽事再創高潮。

今年第8屆賽事參加隊數增至22隊，邀請世界級棒球菁英選手集聚一堂，其中日本東京、澳洲維多利亞是首次參賽，其各代表隊選手不乏是U18世界盃、美國小馬聯盟等賽事好手，精彩可期。賽事將於14至20日展開42場次的賽程，均開放免費入場。

劉和然表示，新北是台灣的縮影，有400萬的人口，體育活動非常活絡，其中棒球更是國內非常重要的基地，不僅在國內，比賽的成績很好，在參加國際賽事上，包括職棒、大聯盟或旅日球員等，都是新北培養的選手。

劉和然說，邀請各國、各地的選手利用晚間或沒出賽的時間到新北看看文化古蹟與吃美食，還有現在正是新北歡樂耶誕城活動期間，歡迎去看全世界前十大代表的耶誕樹。

此外，金山地區備受期待的年度健康盛事「美麗金山走跑活動」13日上午在細雨與涼風中熱鬧登場，受東北季風影響，清晨溼冷並伴隨局部短暫雨，依舊未減跑友的熱情。在地立委、議員、里長及1200名民眾不畏風雨，迎風開跑。不少家長帶著孩子、長輩一起挑戰4公里走跑，路線串聯磺港大橋、磺清大橋，可眺望海岸與美人山，其中萬金石馬拉松知名的「磺清路波浪道路」在雨霧映照下更顯壯麗。