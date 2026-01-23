U2電影館中壢館宣布2/23停業 網友感嘆：時代的眼淚！

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市U2電影館中壢館宣布「因租約到期，將於2026年2月23日正式停業」，引來網友討論，他們感嘆是「時代的眼淚」並指出，現在線上觀看串流電影盛行，壓縮電影院、電影館的生存空間。

位於中壢區中山路的U2電影館中壢館，透過官方網站與臉書粉絲專頁表示，感謝顧客一直以來的支持與厚愛，他們遺憾地通知U2電影館中壢館因租約到期將停業，相信過去這段經歷將成為他們珍貴的回憶，未來將會懷念每一位顧客帶來的快樂時光；另，將會繼續於桃園館為各位服務。

