UA 品牌日2/5限時下殺399起：迎新年添購運動新裝備，鞋/服/褲一起帶回家！
穿運動鞋、機能服飾，早就不只是為了運動本身。每天通勤、上課、久站加班，如果腳不再痠、衣服不黏身、流汗也不尷尬，整天的狀態真的差很多。尤其天氣忽冷忽熱，行程又常在健身房、公司、球場、咖啡廳之間切換，一套撐得住一整天的機能穿搭，反而更省事。
UNDER ARMOUR 品牌日於 2/5-2/12 開跑，主打「一件不留 破盤下殺399起」，同時集結 Outlet 鞋款單一價 950 起、2026 網路獨家新品 7 折起，全館還有滿額折扣、購物金與超贈點加碼。無論是想一次補齊通勤鞋、訓練鞋，還是換掉每天穿的機能上衣與長褲，這一檔都很值得好好逛。
健身房＋日常通勤兩用族：一雙鞋撐住整天行程
下班直奔健身房、或中午偷空去動一波的人，最怕鞋子不透氣、走久腳底痛，運動完回公司還多了腳臭困擾。這時候，透氣網布、穩定支撐與良好緩震就變得很重要。UA 多款鞋型在通勤、走路、重訓與跑步之間取得平衡，一雙穿一整天也比較不累。
這次品牌日中，以下幾款鞋在活動價位特別有感：
UA HOVR 緩震透氣訓練鞋（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$1,899
透氣鞋面搭配合成皮支撐，適合通勤＋健身房的全天候穿著，UA HOVR 緩震能減少腳跟衝擊、回彈感佳，長時間走路或跑跳都比較省力。
UA 針織鞋面日常慢跑鞋（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$950
輕盈針織鞋面兼顧透氣與穩定性，搭配 EVA 緩震與舒適鞋墊，適合上下班快走、日常慢跑，橡膠大底抓地穩，日常穿搭也好配。
UA EVA 緩震休閒拖鞋（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$499
發泡襯墊鞋面結合嵌入式 EVA 鞋墊，腳感柔軟又有支撐，加高鞋側提升穩定性，EVA 大底耐磨、抓地力佳，很適合當通勤鞋或放在公司當備用鞋。
活動期間還可搭配全館滿額再折（滿 1,800 折 88／滿 2,200 折 200／滿 3,300 折 300），單日滿 3,000 登記送 250 購物金，再加上購衷心筆筆 5% 超贈點，一次把通勤＋運動鞋升級相當划算。
籃球場與戶外運動愛好者：重視包覆、穩定與抓地力
打籃球的朋友看過來，無論是在室內還是戶外球場運動時，最在意的往往是包覆感、穩定度與抓地力。一般運動鞋在急停、變向時容易不穩，而 UA 為 Curry 設計的鞋款，透過 Micro G 中底、加高鞋側與耐磨大底，能更安心應付各種場上動作。
以下幾雙在這次品牌日中特別值得留意：
UA CURRY Splash 25 AP 男女同款籃球鞋（6色任選，電商平台獨家）｜品牌日限定價：$1,900
輕盈透氣網眼結合強化設計，鞋口與鞋帶包覆感紮實，Micro G 中底讓腳感靈敏、啟動反應快，橡膠大底在球場上抓地穩定。
UA Charged Versurge 多功能訓練鞋（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$1,299
耐用鞋面搭配合成麂皮與織物底層，球場、健身房都能穿，Charged Cushioning 中底提供良好回饋與耐用度，橡膠大底抓地又有彈性。
再加上活動主打的 Outlet 鞋款單一價 1,299 起、2026 網路獨家新品 7 折起，如果本來就有換打球鞋或訓練鞋的計畫，這波一起帶很剛好。
輕運動、瑜珈與居家休閒：每天穿在身上的舒適感更重要
比起鞋子，很多人其實更在意每天穿的衣服。上瑜珈課、居家伸展、WFH 或假日外出，透氣排汗、彈性好的上衣與長褲，會直接影響整天的舒適度。UA 機能服在吸濕排汗、彈性與抗異味表現都很穩定，當日常服或輕運動穿都實用。
UA 針孔網布機能上衣（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$611
超柔軟針孔網布提供高透氣性，排潮材質吸濕排汗、乾得快，四向彈性與塑型長下擺設計，日常或運動穿都很合適。
UA 棉混紡休閒上衣（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$699
重量級卻柔軟的棉混紡面料，適合當日常休閒 T 或外搭，全天穿著舒適，偏歐美版型，喜歡寬鬆感的人會很喜歡。
UA 雙層針織機能緊身九分褲（電商平台獨家）｜品牌日限定價：$950
雙層針織布料柔軟透氣，四向彈性方便伸展與簡單重訓，防異味技術降低汗味，寬版腰帶與側邊口袋設計，出門或在家都好搭。
搭配全館滿額再折、購物金與超贈點加碼，一次把鞋子、上衣與長褲一起升級，通勤、運動、居家與週末出門的穿搭都能一次搞定。
如果你一直想好好整理自己的通勤鞋、運動鞋與日常機能穿搭，趁 2/5-2/12 的 UNDER ARMOUR 品牌日，為自己過年期間添購新裝備吧！
