UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》
儘管因為上季所屬球隊打UBA公開二級，攻守紀錄不能算在個人生涯成績之內，中信學院大四球員張俊生在8日單場攻下26分，生涯累積1001分，達成個人在UBA公開一級千分里程碑，且只用53場達標，超越健行科大劉丞勳的67場，締造賽史最速千分達標紀錄，中信最後以128比61輕取中興大學，預賽4連勝。
張俊生大一、大二兩季在世新大學度過，後來隨原本世新教頭何正峰轉戰中信學院，上季球隊在公開二級奮戰，拿下亞軍成績，本季升上一級，新球季預賽前5場打完，張俊生生涯得分已經來到975分，昨天與上季公開男二級冠軍中興大學一役，他在第4節剩1分36秒上籃得分，達成生涯千分成就。
張俊生本季目前6場賽事場場都是20分以上，其中5日對義守大學轟下生涯單場新高43分，目前以平均27.2分暫居得分王，他表示，雖然昨天賽前知道接近生涯千分，自己還是沒多想，正常做賽前準備、了解對手戰術，以幫助球隊獲勝為首要目標。
張俊生坦言經過大學階段賽事對抗、一些移地訓練開了眼界，打球也沒有過去毛躁，大四預計是大專籃球舞台最後一季，未來也有挑戰職籃甚至旅外的目標，「我覺得沒有完美的自己，不管去哪裡，都要繼續學習，也透過學習其他人的優點，讓自己的目標更明確，並將注意力放在自己身上，持續提升自我。」
