UBA》主力帶傷拚勝 義守教頭感動落淚

面對陣中多名球員受傷的劣勢，為了能夠保級，義守大學的主力都帶傷上陣，9日在蕭立培生涯新高22分帶動下，以81比64力退台灣體大，3勝4敗結束114學年UBA公開男一級第二階段預賽。

義守大學現役陣容的「三劍客」陳家銓、趙子銘與黃尹元接連受傷，3人為了幫助球隊能多追加勝場，昨天都帶傷請纓上陣，賽後義守教頭謝玉娟提到球員拚勁感動到紅了眼眶，並透露一個幕後小故事：「看到黃尹元很愛吃某款冰棒，前一晚賽後我就問有沒有人要跟我一起吃冰聊聊，欣慰的是4個報到的球員陳家銓、趙子銘、黃尹元和謝葉俊祥都是球隊現在的傷兵，也跟我說對台體這場都想打，這是無比的勇氣。」

趙子銘和陳家銓分別贊助15分、12分，陳家銓並抓下9籃板，謝玉娟補充，帶隊這麼多年很少遇到一次傷了這麼多先發的狀況，仍在艱難的考驗下拿到3勝，後面兩階段預賽若想留在一級，球員得展現更好的風範及企圖心，她也很開心昨役蕭立培發揮本色，尤其是他右手無名指也有骨折傷勢，同樣值得肯定他勇敢對抗的精神。

蕭立培透露，自己前一晚也和高中教頭「螞蟻」廖覎鋕聊到快半夜1點，螞蟻教練鼓勵他多出手，面對未來三、四階段預賽，蕭立培回應：「希望大家可以身體健康，場上正常發揮。」