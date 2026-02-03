UBA》健行王鼎鈞絕殺 查傑大三元白搭

UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽3日結束，已經確定晉級8強的健行科大、虎尾科大激戰到延長賽，虎科查傑雖外線神猛且繳出大三元數據，但健行靠著王鼎鈞在倒數0.7秒籃下放進價值連城的兩分，以118比116力克虎科，14勝1敗結束預賽，虎科則是10勝5敗。

虎科查傑此役三分球9投5中，幫助球隊在分數上咬住對手，全場31分、11籃板、11助攻，成為UBA自102學年開始有攻守數據紀錄後，賽史第9位留下單場大三元數據的球員，且另外還有5抄截，隊友郭俊言則是36分、11籃板。

廣告 廣告

健行廖本謙、王鼎鈞各轟下生涯新高33分、32分，王鼎鈞全場三分球15投8中，潘偉傑也有25分好表現。

末節倒數22.6秒廖本謙兩罰俱中，讓健行104比101領先，這時虎科仍有機會執行進攻，查傑心臟強大的拖到接近進攻時間結束前砍進追平三分球，健行喊暫停部署最後一擊，不過沒能完成絕殺。

加班的5分鐘戰況仍難分難解，倒數42秒此役手感燙到不可思議的查傑出手困難下三分命中，倒數22.9秒健行又迅速回敬三分球，最後0.7秒健行發界外球，王鼎鈞空手閃進籃下放進關鍵分，助健行驚險勝出。