UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手
114學年UBA大專籃球聯賽經過1天休兵，18日繼續在輔仁大學中美堂進行公開男一級第一階段預賽賽程，黎明學院第2節讓上季4強台灣師大只得9分，儘管黎明的領先在第4節被台師大超前，但團隊順利解決問題，成功88比80守住勝利，黎明開季3連敗後進帳首勝。
黎明學院總教練吳建龍指出，第4節領先被超前的問題發生的很好，可以讓球員臨場反應，學習如何自行解決問題，幫助球員有更多成長，至於新賽季開打前4場預賽就要先打上季4支4強隊伍，這樣的賽程安排也沒有不好，其中3場雖然落敗，團隊也打出過好球，同樣累積不少經驗值。
之前兩季在台灣體大的球員謝侄豈，本季轉學到黎明學院，18日貢獻14分為本季至今個人單場最高，另4助攻、3抄截，但也發生5次失誤，讓他不好意思地說包括自己在內，此役場上主要控球的人失誤都太多，比賽關鍵時刻自己偏慌張，也讓戰況有點危險，喊話隊友從防守做起，順利收下勝利。
謝侄豈透露，今年7月開始和球隊正式訓練，目前跟新隊友默契上還不夠成熟，由於隊友不少人大學畢業後想繼續往職籃挑戰，讓他感受到同儕對於籃球更強烈的企圖心，對他都是不同的學習。
