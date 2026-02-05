Uber併購皇冠大車隊案完成交割 擴大叫車版圖

（中央社記者吳家豪台北5日電）叫車服務Uber今天宣布，併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請日前獲得公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，並已於近日完成交割。

Uber發布新聞稿指出，皇冠大車隊自2020年起即透過Uber App提供旗下職業駕駛與小黃駕駛派遣服務，雙方建立穩定關係。Uber與皇冠大車隊合併後，期望能以更順暢且高效率的方式合作。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina）表示，Uber與台灣計程車產業已合作多年，此次併購將展現Uber App整合科技平台與傳統車隊資源的能力，並進一步深化Uber與台灣計程車產業的合作關係。

莫德安說，期待將能更有效引進Uber的全球資源與技術，積極參與政府推動的社會關懷專案，例如長者、孕婦友善接送等。（編輯：楊凱翔）1150205