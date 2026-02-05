Uber併購皇冠大車隊獲核准交割 台灣計程車版圖大洗牌

Uber今（5）日正式宣布已成功完成對台灣在地老牌車隊「皇冠大車隊」的併購案；這項收購申請日前已順利通過公平交易委員會及經濟部投資審議司的嚴格審查，並於近日正式完成交割手續Uber指出，併購案的落地，不僅標誌著Uber在台灣市場的發展進入全新的營運階段，更具體展現了該平台深耕在地市場、長期投資台灣計程車產業的堅定決心。

科技結合傳統 引進全球資源投入社會公益

針對此次戰略性的合併，Uber台灣總經理Cesar Molina（莫德安）表示與台灣計程車產業已合作多年，這次併購將展現Uber App整合科技平台與傳統車隊資源的能力，並進一步深化與台灣計程車產業的合作關係，並期待將能更有效地引進Uber的全球資源與技術，積極參與政府推動的社會關懷專案，例如長者接送、孕婦友善出行等；透過更先進的技術與更強大的支援，將Uber的創新科技拓展至更多有需求的地區，持續拓展台灣民眾的多元出行選擇。

延續四年合作情誼 升級乘車體驗

回顧雙方合作歷程，皇冠大車隊早自2020年起便已透過Uber App為旗下的職業駕駛與小黃駕駛提供派遣服務；隨著併購案正式完成，雙方期望能打破過往的合作框架，以更順暢且高效率的方式進行深度整合。

未來的目標將聚焦於維持乘客長期信賴的高品質服務，並透過系統整合持續優化乘車體驗，為台灣的計程車市場注入新的活力。

