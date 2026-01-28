Uber加入北市好孕專車 前兩百名贈千元優惠

▲台北市長蔣萬安與Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill簽署合作備忘錄。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] Uber加入台北市好孕專車，3月3日起孕媽咪使用Uber App叫車，再領總價千元乘車優惠。台北市長蔣萬安今（28）日表示，Uber加入後，好孕專車服務量能翻倍成長，從1.5萬輛提升到3.4萬輛，希望提供給孕媽咪更有效率的服務，平均3至4分鐘就可以叫到車，也是Uber深耕台灣十年來第一次透過數位平台跟地方政府合作。

Uber攜手台北市政府今舉辦「好孕 2U，好事乘雙」，蔣萬安與Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill簽署合作備忘錄；Mike Orgill表示，Uber近年專注滿足家庭成員不同的需求，例如有青少年版，讓家長可以掌握小孩動向，也有照顧年長者的出行需求，好孕專案更是彌補了重要一塊拼圖。

蔣萬安回憶三年前，推出好孕專車政策推出時，自己帶著三寶參加，現在已經沒有辦法像當時一樣抱在胸前。好孕專車從2023年上路到去年底服務超過3萬人，趟次即將突破100萬，展現具體里程碑，要成為婦幼友善城市，生育率也逐年成長，從上任前的0.84，現在已經達到1.04。Uber加入更讓孕媽咪有兒童安全座椅的車輛選項成為全球第一。

今年3月3日起，完成《台北市好孕2U專車補助申請》的孕媽咪，可於「台北通App」將好孕2U電子乘車金，以1:1兌換Uber 乘車券，並於Uber App 中使用。每次限兌換一張，每張定額250元（不含取消費折抵）。前200名使用一趟好孕專車行程者，即可獲得總價值新臺幣1,000元的Uber App 乘車優惠（20張50元乘車優惠序號，使用期限為6個月）。

搭乘時，孕媽咪除可使用市府提供的單趟250元Uber乘車券，亦可搭配一張50元 Uber乘車優惠序號，讓單趟最高折抵金額提升至300元。

孕媽咪可在Uber App 平台上選擇多種乘車選項如配備0-7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭出遊的「加大六人座優步」和零排放電動車的「純電舒適優步」。其中「寶寶優步」行程，僅由合作車隊的高評分職業駕駛提供，且必須通過專屬兒童安全座椅訓練，守護媽咪從產檢到育兒的每一段出行。

此外，Uber 也結合平台資源，將優惠從乘車延伸至日常生活採買。前200名使用Uber App 乘車券搭乘的孕媽咪，還可額外獲得一張Uber Eats「優市」滿999元折抵120元的折價券，讓懷孕期間的居家採購更加輕鬆。

