Uber加入北市好孕專車 前200名孕媽咪獲總價千元乘車優惠

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Uber 今（28）日宣布與台北市政府正式簽署合作備忘錄，雙方將以打造友善、安全、全齡的交通生態系統為目標，攜手推動具韌性、安全且永續發展的智慧城市。作為此項合作的首項里程碑，Uber 與合作車隊正式加入台北市政府「好孕 2U 專車計畫」，為孕媽咪帶來「好事『乘』雙」的移動體驗，不僅代表 Uber 與北市府雙方的攜手合作，更帶來「運能效率」與「行程安全」的雙重升級。透過平台多元的乘車選擇與科技資源，提升好孕專車服務運能，並結合 Uber App 內建的多項安全功能，強化行程保障，為北市孕婦與育兒家庭提供安心、便利的支持。

為回應孕期婦女與育兒家庭對安全、便利出行的需求，Uber 正式加入台北市政府「好孕 2U 專車計畫」，透過平台科技與合作車隊擴大可用車輛規模。隨著好孕 2U 專車服務即將邁向累積百萬趟次的重要里程碑，成功加入好孕 2U 補助的台北市孕婦，在 Uber 營運的 16 個城市都能使用，滿足日常與跨縣市出行需求，讓孕媽咪從產檢到預產期後 6 個月內，安心、便利地完成每一趟行程。

預計自今年 3 月 3 日起，完成《台北市好孕 2U 專車補助申請》的孕媽咪，可於「台北通 App」 將好孕 2U 電子乘車金，以 1:1 兌換 Uber 乘車券，並於 Uber App 中使用。每次限兌換一張，每張定額 250 元(不含取消費折抵)，孕媽咪可在 Uber App 平台上選擇多種乘車選項如配備 0-7 歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭出遊的「加大六人座優步」和零排放電動車的「純電舒適優步」。其中「寶寶優步」行程，僅由合作車隊的高評分職業駕駛提供，且必須通過專屬兒童安全座椅訓練，守護媽咪從產檢到育兒的每一段出行。

對懷孕婦女與育兒家庭來說，出行不僅要便利，安全更是孕期與婦幼移動的重要考量。Uber 致力於透過 App 內建的安全科技功能守護每趟行程。孕媽咪上車前即可透過「安全偏好設定」，啟用包括能偵測行程是否異常停留或偏離路線的「RideCheck™」、保障行程透明度的「行程錄音」，讓親友追蹤行程狀態和位置的「行程分享」，以及遇緊急狀況可即時聯繫的「110 緊急援助」等功能，確保行程軌跡透明，讓螢幕另一端的親友也能同步安心。

Uber 於本次合作也特別推出加碼優惠，全面放大孕媽咪的乘車福利。服務於今年 3 月 3 日正式上線後，凡符合《台北市好孕 2U 專車補助辦法》資格的孕媽咪，前 200 名使用 Uber App 乘車券完成一趟好孕專車行程，即可獲得總價值新台幣 1,000 元的 Uber App 乘車優惠（20 張 50 元乘車優惠序號，使用期限為 6 個月）。搭乘時，孕媽咪除可使用市府提供的單趟 250 元 Uber 乘車券，亦可搭配一張 50 元 Uber 乘車優惠序號，讓單趟最高折抵金額提升至 300 元。

此外，Uber 也結合平台資源，將優惠從乘車延伸至日常生活採買。前 200 名使用 Uber App 乘車券搭乘的孕媽咪，還可額外獲得一張 Uber Eats「優市」滿 999 元折抵 120 元的折價券，讓懷孕期間的居家採購更加輕鬆。若孕媽咪本身為 Uber One 會員，使用 Uber App 搭車行程，完成符合資格的多元化計程車行程享 5% Uber One 點數回饋，完成每趟優步小黃行程可享 3% Uber One 點數回饋。

台北市長蔣萬安表示：「非常開心能與 Uber 展開合作，Uber 近年持續發展提升乘車安全的科技功能，特別重視女性及兒童乘車安全，這與北市府致力為孕婦打造安心乘車環境的方向一致。我們期待與 Uber 共同合作後，可回應持續成長的孕期交通需求。」

Uber 台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）也表示：「很榮幸與台北市政府攜手共同推動智慧且友善的城市移動環境。Uber 致力於運用科技協同合作車隊為大眾創造安全、便利的乘車體驗，我們期望未來能持續透過平台科技，協助臺北市政府擴大對不同族群的支持，包括年長者、婦幼與家庭用戶打造對全家人都友善的移動平台。而此次加入『好孕 2U 專車計畫』正是雙方合作的第一步。我們與合作車隊非常期待能攜手台北市政府，為孕期婦女帶來多元、安心的移動選擇。」

