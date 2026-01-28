Uber加入北市好孕專車 將有四寶使用？蔣萬安笑稱「要問家裡老闆」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市政府推動的孕婦交通照顧政策再進化。市長蔣萬安今（28）日宣布，「好孕專車」服務全面升級，宣布除原本合作的台灣大車隊外，Uber也正式加入服務體系，預計投入約2萬輛車輛，使整體可用車輛數由原本約1.5萬輛，大幅提升至3萬輛以上，平均叫車時間可縮短至3至4分鐘，顯著提升孕媽咪的用車便利性。同時也導入更完整的安全與管理機制。蔣萬安受訪時笑談家庭近況，直言三年前還能把孩子抱在胸前，如今已成家中最健談成員；至於是否再四寶，他幽默回應，「這要問我家裡的老闆！」

現場媒體追問，好孕專車大升級，是否未來有打算有四寶？蔣萬安笑著回應：「這要問我家裡的老闆！」（圖／北市府提供）

蔣萬安回顧政策推動歷程，提到市府於2023年率全國之先推出好孕專車，當年他背著三寶出席記者會，儘管三寶今天沒有来，蔣也說明，他現在是家裡的「聊天擔當」。現場媒體追問，好孕專車大升級，是否未來有打算有四寶？蔣萬安笑著回應：「這要問我家裡的老闆！」

蔣萬安當天主持「好孕專車」升級記者會時指出，為確保服務品質，Uber也將啟動內部管理機制，針對不友善對待孕婦、或投訴次數偏高的駕駛，採取停權等處置，避免影響乘車體驗與安全。指出，好孕專車自2023年上路至去年底，已累計服務超過3萬名孕婦，搭乘趟次下個月即將突破100萬次，成為北市婦幼政策的重要里程碑，要成為婦幼友善城市，台北市生育率已從他上任前的0.84，逐步回升至1.04。蔣萬表示，最重要的是，我們會持續努力，讓台北持續與國際接軌，打造成全球幸福城市。

此次與Uber合作，也創下2項「首次」。蔣萬安說明，這是Uber首度以數位平台形式，與地方政府合作推動孕婦專屬乘車服務；同時，因Uber加入，北市好孕專車具備兒童安全座椅的車輛選項，數量居全國之冠。

Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill出席活動時表示，平台近年持續拓展家庭友善服務，從青少年乘車、長者出行到孕婦需求，此次合作正好補上關鍵拼圖，讓照顧鏈條更加完整。市府也公布實際使用方式。自3月3日起，完成「好孕2U專車補助申請」的孕媽咪，可透過「台北通App」將電子乘車金以1比1兌換Uber乘車券，於Uber App中使用；每趟可折抵250元，前200名完成搭乘者，還可獲得總價值1,000元的額外乘車優惠。除了交通服務，Uber也延伸平台資源，提供生活採買優惠。前200名使用乘車券的孕媽咪，還可獲得Uber Eats「優市」消費折扣，減輕孕期日常採購負擔。

此外，孕婦可依需求選擇不同車型，包括配備0至7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭同行的加大六人座，或零排放的電動車選項。其中「寶寶優步」僅由高評分、完成專屬訓練的職業駕駛提供，確保行程安全無虞。

