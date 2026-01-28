Uber加入北市好孕專車 運能、安全兩大升級

Uber昨（28）日宣布與臺北市政府正式簽署合作備忘錄，雙方將以打造友善、安全、全齡的交通生態系統為目標，攜手推動具韌性、安全且永續發展的智慧城市。作為此項合作的首項里程碑，Uber與合作車隊正式加入臺北市政府「好孕2U專車計畫」，為孕媽咪帶來「好事『乘』雙」的移動體驗，不僅代表Uber與北市府雙方的攜手合作，更帶來「運能效率」與「行程安全」的雙重升級。透過平台多元的乘車選擇與科技資源，提升好孕專車服務運能，並結合Uber App內建的多項安全功能，強化行程保障，為北市孕婦與育兒家庭提供安心、便利的支持。

臺北市市長蔣萬安表示：「非常開心能與U-ber展開合作，Uber近年持續發展提升乘車安全的科技功能，特別重視女性及兒童乘車安全，這與北市府致力為孕婦打造安心乘車環境的方向一致。我們期待與Uber共同合作後，可回應持續成長的孕期交通需求。」

Uber臺灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）也表示：「很榮幸與臺北市政府攜手共同推動智慧且友善的城市移動環境。Uber致力於運用科技協同合作車隊為大眾創造安全、便利的乘車體驗，我們期望未來能持續透過平台科技，協助臺北市政府擴大對不同族群的支持，包括年長者、婦幼與家庭用戶打造對全家人都友善的移動平台。而此次加入『好孕2U專車計畫』正是雙方合作的第一步。我們與合作車隊非常期待能攜手臺北市政府，為孕期婦女帶來多元、安心的移動選擇。」

為回應孕期婦女與育兒家庭對安全、便利出行的需求，Uber正式加入臺北市政府「好孕2U專車計畫」，透過平台科技與合作車隊擴大可用車輛規模。隨著好孕2U專車服務即將邁向累積百萬趟次的重要里程碑，成功加入好孕2U補助的臺北市孕婦，在Uber營運的16個城市都能使用，滿足日常與跨縣市出行需求，讓孕媽咪從產檢到預產期後6個月內，安心、便利地完成每一趟行程。

預計自今年3月3日起，完成《臺北市好孕2U專車補助申請》的孕媽咪，可於「台北通App」將好孕2U電子乘車金，以1:1兌換Uber乘車券，並於Uber App中使用。每次限兌換一張，每張定額250元(不含取消費折抵)，孕媽咪可在Uber App平台上選擇多種乘車選項如配備0-7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭出遊的「加大六人座優步」和零排放電動車的「純電舒適優步」。其中「寶寶優步」行程，僅由合作車隊的高評分職業駕駛提供，且必須通過專屬兒童安全座椅訓練，守護媽咪從產檢到育兒的每一段出行。