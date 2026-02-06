Uber加入北市好孕2U 孕婦乘車更多元便利

優步（Uber）加入臺北市「好孕2U專車」，提供孕婦多元便利乘車選擇

優步（Uber）將加入臺北市「好孕2U專車」服務行列，預計於3月3日正式上線

為照顧孕婦懷孕期間行的安全，減輕交通負擔，臺北市推出「好孕2U專車」，補助8,000元孕婦乘車金，服務推出以來，已陪伴超過3萬名孕媽咪走過產前至產後的重要階段。為提供孕婦更多元、貼心的乘車選擇，臺北市社會局宣布，優步（Uber）將加入「好孕2U專車」服務行列，預計於3月3日正式上線，進一步提升整體服務的便利性與量能。

臺北市社會局婦女福利及兒童托育科科長粘羽涵表示，本次與優步（Uber）合作，為臺北市孕媽咪帶來「雙重好事」，第一是「車輛服務量能倍增」，第二是「安全座椅車輛數全國第一」，讓每一位孕媽咪都能享有更安全、舒適且便利貼心的服務。目前各項技術合作已進入最後測試階段，未來只要透過「臺北通APP」將「好孕金」兌換為「Uber乘車券」即可使用，操作簡單又便利。提醒孕媽咪可先申請臺北市「好孕2U乘車補助」，待合作上線後即可立即體驗順暢且安心的乘車服務。

臺北市社會局並指出，優步（Uber）3月3日服務上線當天，正為元宵節，孕婦可至「臺北通APP」兌換好孕乘車券，透過「Uber App」叫車前往欣賞花燈。另外，Uber也將提供前200名搭乘的孕婦每人總價值1,000元的乘車優惠序號，鼓勵孕媽咪體驗多元乘車服務。相關資訊可上臺北市「好孕2U專車補助」網頁查詢。