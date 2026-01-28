Uber加入好孕專車服務 蔣萬安：樂見其他縣市跟進

台北市長蔣萬安今（28）日出席Uber加入台北市好孕專車服務的記者會，他在致詞時表示，好孕專車從2023年上路到去（114）年底，服務了超過3萬名孕婦，服務趟次到下個月也即將突破100萬人次，這是一個非常具體的成果，也是重要的里程碑；另一方面，好孕專車這項服務，也看到了很多縣市，願意跟進提供給孕媽咪這樣的服務。

台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府）

蔣萬安回憶說，還記得三年前的2023年，當臺北市創全國之先首度推出「好孕專車」，也是在市府中庭舉辦記者會向大家宣布，當天他是帶著家中三寶來參加，現在三寶已經大到沒有辦法抱在胸前，昨天也才剛過三歲的生日，現在非常活潑，而且是家中的「聊天擔當」。每天話不停，問幾十個「為什麼？」真的非常可愛。

蔣萬安強調，台北市的好孕專車，加上去年推出的「幸福住宅」、今年六月要完成的婦幼專責醫院、去年上路的「生生喝鮮奶」，未來也即將推出的「營養午餐免費」、打造台北成為「無菸城市」等民眾重視的重大政策。過去幾年台北市新生兒的人數，生育率是六都中逆勢正成長。從他上任台北市長前的0.84生育率，到上任第一年0.97、上任第二年更突破1，達到1.04。

蔣萬安透露，在此期間他也感受到很多的孕媽咪認為市府提出的很多服務，讓他們非常有感。例如在好孕專車上路，很多孕媽咪在搭乘的時候，都會拿著媽媽手冊，自拍一張上傳，然後在IG上Tag他。他看到後非常感動，這不只是市府這項政策的具體成果，更讓人感受到有機會跟所有這些孕媽咪市民朋友互動、交換意見非常難得，以及她們很願意分享即將成為媽咪的幸福。

Uber加入台北市好孕專車計畫。（圖／台北市政府）

蔣萬安表示，很高興Uber加入市府好孕專車政策。Uber在台灣深耕10年，而且它的服務量能非常大，根據去年的統計數字，Uber在台灣已經超過了1億顆星級的評分，非常恭喜他們達到這個重要的里程碑。Uber平均每3到4分鐘就可以叫到車，這樣有效率高品質服務，很高興他們能夠加入「好孕專車」的行列，一起提供給所有在台北孕媽咪最貼心的服務。

蔣萬安指出，Uber的加入有幾個亮點：第一，Uber在台灣第一次透過數位平台與地方政府合作；第二，Uber的加入讓「好孕專車」的服務量能、服務的車輛數成翻倍的成長，從原本的1萬5,000多輛「好孕專車」提升到3萬4,000多輛；第三，Uber的加入提供所有孕媽咪「安全座椅」車輛數全國數量第一的服務。另外蔣萬安也提醒孕媽咪，Uber在加入「好孕專車」的服務上線後，提供給前200名搭乘的孕婦每人總價值1,000元的乘車優惠序號。

