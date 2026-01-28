Uber加入好孕專車！被問生四寶使用服務？蔣萬安回「要問老闆」

台北市長蔣萬安。 圖：台北市政府 / 提供

台北市長蔣萬安2023年推出好孕專車政策，至今已服務超過3萬名孕婦，為提供更多元及貼心的乘車選擇，蔣今（28日）宣布，Uber加入北市好孕專車服務行列，預計3月3日正式上線。被問到再生四寶來使用服務，蔣萬安笑說，「這要問我家的老闆！」

蔣萬安致詞指出，記得三年前的2023年，當北市創全國之先首度推出「好孕專車」，當天他帶著三寶來參加，現在三寶已經大到無法抱在胸前，昨天剛過3歲生日，非常活蹦亂跳，且是家中「聊天擔當」，每天話不停，問幾十個「為什麼」非常可愛。

蔣萬安提到，北市推出好孕專車到去年底已服務超過3萬名孕婦，服務趟次下個月將突破100萬人次，是重要里程碑。此外，也因這項服務，看到很多縣市跟著願意提供孕媽咪這項服務，好孕專車加上去年推出的「幸福住宅」、今年6月要完成的婦幼專責醫院、去年上路的「生生喝鮮奶」，未來將推出的「營養午餐免費」、打造台北成為「無菸城市」等政策，過去幾年北市新生兒的人數，生育率是六都中逆勢正成長的。

蔣萬安說，從他上任前的0.84生育率，到上任第一年0.97、上任第二年更突破1，達到1.04。在這期間，他感受到很多的孕媽咪認為市府提出很多服務，讓他們非常有感。例如，在好孕運專車上路，很多孕媽咪在搭乘時，都會拿著媽媽手冊，自拍一張上傳，然後在instagram上Tag他，讓他非常感動。這不只是市府政策的具體成果，更讓人感受到有機會跟孕媽咪、市民朋友互動及交換意見，以及她們很願意分享即將成為媽咪的幸福。

蔣萬安表示，很高興Uber加入市府好孕專車政策。Uber在台深耕10年，且服務量能大。據去年統計數字，Uber在台已超過1億顆星級的評分，且Uber平均每3到4分鐘就可以叫到車，這樣有效率、高品質服務，很高興能夠加入「好孕專車」行列，一起提供給所有在臺北孕媽咪最貼心的服務。

蔣萬安提到，Uber的加入有幾大亮點：第一、Uber在台第一次透過數位平台與地方政府合作；第二、Uber的加入讓「好孕專車」服務量能、服務車輛數成翻倍成長，從原本的1萬5,000多輛提升至3萬4,000多輛；第三、Uber的加入提供所有孕媽咪「安全座椅」車輛選項，成全國第一。另外，Uber加入「好孕專車」服務上線後，提供給前200名搭乘的孕婦每人總價值1,000元的乘車優惠序號。

面對媒體堵訪時，詢問蔣萬安推出好孕專車升級服務，未來打算生四寶用得上？蔣笑回，「這要問我家的老闆！」

