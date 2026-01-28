Uber加入臺北市好孕專車 蔣萬安談三寶：已是家中「聊天擔當」

蔣萬安出席Uber加入臺北市好孕專車記者會。台北市政府提供



臺北市長蔣萬安今（28）日出席Uber加入臺北市好孕專車服務的記者會，他在致詞時指好孕專車從2023年上路到去（114）年底，服務了超過3萬名孕婦，服務趟次到下個月也即將突破100萬人次，這是一個非常具體的成果，也是重要的里程碑；另一方面，好孕專車這項服務，也看到了很多縣市，願意跟進提供給孕媽咪這樣的服務。

蔣萬安回憶說，還記得三年前的2023年，當臺北市創全國之先首度推出「好孕專車」，也是在市府中庭舉辦記者會向大家宣布，當天他是帶著家中三寶來參加，現在三寶已經大到沒有辦法抱在胸前，昨天也才剛過三歲的生日，現在非常活潑，而且是家中的「聊天擔當」。每天話不停，問幾十個「為什麼？」真的非常可愛。

蔣萬安強調，臺北市的好孕專車，加上去年推出的「幸福住宅」、今年六月要完成的婦幼專責醫院、去年上路的「生生喝鮮奶」，未來也即將推出的「營養午餐免費」、打造臺北成為「無菸城市」等民眾重視的重大政策。過去幾年臺北市新生兒的人數，生育率是六都中逆勢正成長。從他上任臺北市長前的0.84生育率，到上任第一年0.97、上任第二年更突破1，達到1.04。

蔣表示，在此期間他也感受到很多的孕媽咪認為市府提出的很多服務，讓他們非常有感。例如在好孕運專車上路，很多孕媽咪在搭乘的時候，都會拿著媽媽手冊，自拍一張上傳，然後在IG上Tag他。他看到後非常感動，這不只是市府這項政策的具體成果，更讓人感受到有機會跟所有這些孕媽咪市民朋友互動、交換意見非常難得，以及她們很願意分享即將成為媽咪的幸福。

蔣萬安表示，很高興Uber加入市府好孕專車政策。Uber在臺灣深耕10年，而且它的服務量能非常大，根據去年的統計數字，Uber在臺灣已經超過了1億顆星級的評分，非常恭喜他們達到這個重要的里程碑。Uber平均每3到4分鐘就可以叫到車，這樣有效率高品質服務，很高興他們能夠加入「好孕專車」的行列，一起提供給所有在臺北孕媽咪最貼心的服務。

他說，Uber的加入有幾個亮點：第一，Uber在臺灣第一次透過數位平台與地方政府合作；第二，Uber的加入讓「好孕專車」的服務量能、服務的車輛數成翻倍的成長，從原本的1萬5,000多輛「好孕專車」提升到3萬4,000多輛；第三，Uber的加入提供所有孕媽咪「安全座椅」車輛數全國數量第一的服務。另外蔣萬安也提醒孕媽咪，Uber在加入「好孕專車」的服務上線後，提供給前200名搭乘的孕婦每人總價值1,000元的乘車優惠序號。

蔣萬安說，這麼多好的服務、貼心的服務，希望讓所有市民朋友知道，市府持續努力與國際接軌，打造臺北成為全球幸福城市的決心。

蔣萬安在致詞中也感謝Uber亞太區公共政策總監Mike Orgill，並期待未來市府「好孕專車」服務在服務量能擴大、品質提升之後，孕媽咪們能持續給予意見反饋，讓市府把服務做得「更好、還要再好」，祝福大家一切順心，也預祝「好孕專車」擴大服務上路之後一切順利，也祝所有孕媽咪順產、永遠健康快樂。

