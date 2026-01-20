Uber司機控乘客「開燈耗電、紙袋刮車」 報警索賠2千結果曝光

社會中心／陳韋劭報導

Uber司機與乘客發生糾紛。（示意圖／AI生成照）

有民眾在Threads上發文控訴，昨天搭乘Uber時開後座車燈找東西，被司機嗆「我是電車有可能會沒電」，乘客認為司機情緒不對要求下車，司機卻說要報警，但警察來了後，司機卻指控乘客的購物紙袋刮傷車子內裝，要求賠償2000元，事件曝光後引起熱議。

原PO發文指出，跟從國外回來的朋友一起叫Uber，上車後朋友要找東西，開了後座的燈，司機說：「我是電車有可能會沒電，你碰人東西都不用先講嗎？」砲了2、3分鐘後，看他情緒不對，打算請他放我們路邊下車，司機卻說要報警，說我們威脅他要取消叫車。

請他冷靜無果後就在路邊等警察，警察來了後，說司機指控我們購物的紙袋刮傷他的車，要求償新臺幣2000元，問我們要不要付，不付的話就看司機要不要繼續立案。

原PO質疑，司機原本不是說開燈會沒電、恐嚇取消行程嗎？當下也確定紙袋完全沒刮到他的車，很納悶這種事居然是在台灣發生，以為Uber品質應該比路邊攔車好，已經回報客服。

警方指出，1月19日晚間接獲報案，北市忠孝東路四段有糾紛情事，經查為多元計程車與乘客因乘車糾紛引發口角，雙方於現場無法取得共識，員警告知相關權益後，雙方已自行離去，目前當事人皆尚未提告。

UBER表示，將協助合作車隊啟動調查，倘若駕駛有違反車隊守則之情形，車隊得停止該駕駛使用Uber App接受車隊派遣的機會。

