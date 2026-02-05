Uber司機趁女乘客酒醉「拉後座」性侵 下場曝光

一名Uber司機趁女乘客酒醉意識不清，直接將她拉至後座性侵，還拍不雅影片。（示意圖／翻攝自Pexels）





竟然趁人之危！一名Uber司機阿明（化名）於2024年12月載送酒醉女乘客小花（化名）返家，未料阿明見小花意識不清，竟將她拉至後座性侵，並拍攝不雅影片。全案經審理後，判決結果出爐。

司機趁女乘客酒醉性侵

判決書指出，阿明將小花載回台中市西屯區住處後，見她因不勝酒力無法自行行走，便下車攙扶。此時阿明獸性大發，見小花因酒醉陷於不能抗拒狀態，竟將她拉至計程車後座性侵，並持手機拍攝過程，完事後將小花留在路旁後開車離去。

案件由台中地方法院審理時，小花證稱，阿明將她載回住處樓下後，打開後座車門，犯案過程中還持手機拍攝。她表示當時自己酒醉恍惚，身體不適且全身無力，根本沒有力氣反抗或呼救，對後續過程也幾乎沒有印象。

小花強調，阿明拉開她衣物並持手機拍攝時，她曾試圖用手撥開，在對方性侵過程中，也曾伸手推拒，但因身體狀況不佳，仍無法有效反抗。法官勘驗阿明拍攝的不雅影片後認定，過程中小花未與阿明對話，也未主動變換姿勢，可見其於遭性侵及拍攝影像時，確實處於不能抗拒狀態。

法官審酌，阿明身為計程車司機，本應保障乘客安全，卻為滿足自身性慾，趁小花酒醉無法反抗時對她性侵並拍攝不雅影片，嚴重侵害他人的性自主權與隱私權，行為明顯不當。

不過，法官同時考量阿明坦承犯行，並已與小花達成調解並完成賠償，且經小花同意不再追究刑事責任，犯後態度尚可。最終，法院依乘機性交罪判處阿明有期徒刑3年10個月，全案仍可上訴。

