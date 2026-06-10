Uber喊漲重申與外送專法無關再埋變數 揪團使用「家庭共享」費用對半

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

Uber今（10）日向Uber One會員發出漲價通知。

Uber One漲價消息一傳再傳，今（10）日下午終於公告，訂閱月費將由新台幣120元調整為199元、漲幅來到58.3%，訂閱年費則自1,200元調整為1,990元、漲幅高達65.8%。Uber強調：「其實本次調整自一年前就開始積極研議，與外送專法並無直接關聯。」讓不少重度使用者擔憂「那外送專法正式上路之後，該不會又喊漲？」更加速不少人轉而喊進使用「家庭共享」功能，就是一人繳費、二人共享，每月預算還能勉強控制在100元內。

廣告 廣告

外送平台崛起，尤其是在天氣酷熱與大雨滂沱時，更是凸顯外送服務的重要性與便利性，也一步步發展成台灣興盛的外送經濟學，甚至吸引Grab遠道而來也要分杯羹。

相較於foodpanda深陷交易案對各種投資舉措與異動都小心翼翼，另一家Uber倒是近期動作頻頻，今年4月先是告知合作商家將會調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲2.5%、生鮮雜貨則是調漲3%，當時外界就擔憂下一個就是漲消費者的月費。

今日下午，Uber便以電子郵件的方式告知廣大訂戶「會員方案更新」，月訂閱費由120元調整為199元、學生月訂閱由 84元調整為139元，年訂閱費由1,200元調整為1,990元、學生年訂閱由 840元調整為1,393元，漲幅可謂是不小。

Uber一邊調漲收費，但另一方面卻也開了一扇小門，就是先前曾經宣傳過的「家庭共享」，會員可以邀請一位家庭成員共享Uber One會員資格，不需額外付費也不會看到各自的訂單、各自支付，等於二人共享可平攤費用，成為Uber Obe漲價下的省錢眉角。

更多鏡週刊報導

轟平台藉「外送專法」調漲商家費用 外送工會籲公平會調查

靈堂訂單沒人接...外送員霸氣代拿「拒收跑腿費」 還掏腰包請10瓶飲料暖哭家屬

出門多久可以不關冷氣？冷氣師傅、台電解答：超過「這時數」更耗電