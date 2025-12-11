Uber執行長來台考察！表態長期投資台灣市場 僅擔憂「這件事」

即時中心／林韋慈報導

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪問台灣，今（11）日接受台灣媒體聯訪時盛讚台灣是Uber全球表現最亮眼的市場之一，已躋身Uber Eats全球前十大市場。並表示公司將持續在台灣進行長期投資與深耕，也對近日立院審查的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案提出看法。







庫斯洛沙希指出，此次訪台的重點在於與在地團隊見面、感謝台灣員工的努力，同時深入了解當地市場狀況，他此行不只來台，亦涵蓋北亞多個市場。他表示Uber目前在全球70多個市場提供服務，而台灣是少數同時具備叫車與外送兩大服務的國家之一，並透露，Uber在台灣的滲透率已達98%，「Uber已經深入大家的日常生活，成為讓每個人、每天都更便利的一項工具。」



針對近期備受關注的外送員專法，他強調，Uber非常支持專法立法，能提供外送員更好的保障。這次專法裡面特別肯定的地方，在於賦予外送員彈性的權利，外送員停權後也有很好的申訴管道和機制。唯一擔憂的是，關於「疊單」的控管，而Uber目前的訴求則聚焦於希望能建立更合理的「疊單」管理制度，並考慮增加疊單的報酬。



他並回應今年6月宣布併購「皇冠大車隊」一事，「皇冠大車隊是一家體質健全、值得尊敬的公司，也是我們極佳的合作夥伴。透過這次併購，期望未來能為消費者提供更值得信賴、更加便利的乘車服務。」訪談中，庫斯洛沙希展現Uber對台灣市場的重視。







