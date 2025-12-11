Uber執行長曝外送員專法隱憂 每筆運費恐漲逾20元
外送員專法草案初審通過，明訂每筆訂單僅限一個取貨點與一個送達點，未來每筆訂單都將獨立計算報酬。Uber執行長Dara Khosrowshahi近日首度訪台，他表示，肯定立法給外送夥伴更多保障，但也有負面影響，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，將為外送員、商家及消費者帶來負面影響，外送費可能提高，每筆恐增逾20元，盼在保障外送員薪資前提下允許疊單。
Dara Khosrowshahi自2017年接掌Uber後，近日啟動亞洲行首度來台，今分享對於外送員專法看法。他表示，近期此法討論聲量大，Uber非常支持立法，可更有效提供外送員更好保障，盼有合理規範，讓大家有公平競爭環境，也是Uber一直以來倡導的，類似法律不是只有台灣有，在Uber全球70個市場中，許多國家都有，也都在倡議支持法律規範。
Dara Khosrowshahi肯定外送員專法賦予外送夥伴彈性、自由的權利，另方面在外送員被停權後，也可以有很好的申訴管道，這也是Uber系統本就有的機制。
Dara Khosrowshahi說，但他也看到此法對未來市場會有不好的影響，特別是對於「疊單」，目前法律定義規範特別清楚，每一單僅限一個取餐點和送貨點，所謂疊單就是順風單，在同一間餐廳取兩位消費者的單，或幫同一位消費者取不同餐廳的單，在這樣的定義下，疊單是更有效率的做法，未來可能就不會再有。
「禁疊單將有全面影響！」Dara Khosrowshahi指出，將影響平台所有使用者，包含外送員、商家及消費者，特別是對於像台北這種外送密度高的城市，疊單可幫助外送效率，若無法疊單，對消費者來說相對要付出更多成本，對商家來說，餐點可能沒辦法更有效率送到消費者手上，對於外送夥伴來講，可得收益也可能減少，因為效率都變低。
Dara Khosrowshahi坦言，在新法規之下，成本勢必增加，未來也會考慮，外送費非常有可能會增加，每筆可能增加20元以上。
Dara Khosrowshahi表示，這次很深遠的影響，且可能是惡性循環，一家企業、經營模式要成長，若效率降低，消費者可能比較不願意花這麼多錢點外送，若餐廳訂單少了，外送員可送的單也會變少。
Dara Khosrowshahi強調，外送員專法立意非常好，但也看到可能會有的挑戰，正持續與工會、政府等多方溝通，盼可提出對策，有更好的管理方法，提供外送員更好保障，但同時在允許疊單前提下，有更高效率的外送機制，並保障外送夥伴基本工資與薪資，討論怎樣增加疊單的報酬，提供更佳服務與工作條件，讓多方都贏，不僅幫助外送員賺更多，也讓消費者以更合理價錢享受便利外送服務，使外送產業持續發展。
對於這次亞洲行，是否為了外送員專法訪台？Dara Khosrowshahi說，台灣市場表現亮眼，特別來感謝台灣員工，這次走訪北亞都是重要市場，如韓國、日本及香港等，來台灣時剛好在討論專法，盼有機會，可以有更多對話，讓專法往更好方向調整，對市場、產業有更好幫助，另拜會合作夥伴，持續尋找更多投資、合作機會。
