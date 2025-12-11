Uber執行長稱禁疊單 工會揭黑幕：將效率變壓低人力工具

Uber 執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）訪台期間提出的稱禁疊單將嚴重影響外送員、商家及消費者。（報系資料照）

Uber 執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）訪台期間提出的稱禁疊單將嚴重影響外送員、商家及消費者。全國外送產業工會強調，《外送專法》從來沒有禁止疊單，要求的是「每筆訂單必須單獨計算報酬」，其核心精神相當清楚，防止平台利用疊單作為剋扣外送員報酬的藉口。

外送工會指出，平台向消費者收取每一筆訂單的完整費用，然而卻將兩單、三單甚至更多訂單壓在同一位外送員身上，給付的報酬往往不足原價的三分之一，甚至曾出現三單僅 45 元的極端案例，使外送員長期處於薪資偏低、風險偏高的環境，配送品質因此下降，消費者與商家也受到影響。

廣告 廣告

外送工會說，「疊單效率」並不是問題本身，問題在於平台將效率化作壓低人力成本的工具，要求外送員承擔更多配送量、更多風險，卻以極低報酬回應。只要平台願意支付每筆訂單應有的報酬，疊單依然可以存在，《外送專法》並未加以禁止。受到限制的是平台長期利用模糊空間剝削外送員的行為，而不是外送產業正常的運作效率。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，Uber 將「剝削」包裝成「效率」已經多年，兩單、三單甚至更多訂單交給同一位外送員，卻只給極低的報酬，這種模式嚴重扭曲市場，平台過去躲在模糊空間壓低報酬，如今面對明確規範便開始製造恐慌，更凸顯立法的必要性。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪則指出，平台所謂的「成本上升、消費者因此每單多付 20 元」的說法，是刻意轉移焦點。外送員收入低、流動率高，消費者體驗下降、商家單量減少，這些問題都是平台決策造成的。」蘇柏豪強調，《外送專法》的存在，是為了補起平台造成的漏洞，讓產業回到正常、健康的軌道。

全國外送產業工會指出，疊單沒有被禁止，平台若願意，就能在合理支付報酬的前提下維持效率，需要被終止的，是平台將成本、風險、壓力全面轉嫁給外送員的行為，呼籲立法院各黨團堅定推動《外送專法》，讓外送產業走向透明、公平與永續，讓外送員長期被壓抑的基本權益不再被忽視。

更多中時新聞網報導

MLB》暖男大谷捐鉅款 助隊友母抗癌

薔薔主持見來賓無聊內心爆粗口

流感升溫 15萬劑公費疫苗擬提早配送