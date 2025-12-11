Uber執行長讚台灣市場有潛力 籲專法保留「疊單」創造三贏

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）近日首次訪台感謝台灣員工，今接受媒體訪問。（Uber提供／徐梓榕台北傳真）

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）近日首次訪台感謝台灣總部團隊，今接受媒體訪問時，透露台灣在全球70多個市場中表現相當亮眼，普及率甚至高達98％，「是很有潛力的市場。」也會在台灣尋找更多的投資與合作機會。

適逢《外送平台管理及從業人員權益保障法》草案審議階段，庫斯洛沙希表示，非常支持推動專法，「其實在其他國家也有類似規範，特別肯定專法賦予外送員彈性的權利，外送員停權後也有很好的申訴管道和機制。」一直以來特別注重外送員保障的Uber，也不斷在安全帶警示、新推出的年長者帳戶等安全性能上升級。

廣告 廣告

Uber執行長庫斯洛沙希分享對外送專法的想法與建議。（徐梓榕攝）

而專法中的「每筆訂單一單一計」是庫斯洛沙希最關心的點，目前在訂單密集高的地區常見的「疊單」機制未來可能不復存在；原先有效率的疊單，讓外送員能幫同個消費者取順路的單，或者同時取同個地點的單，未來遭限制後不僅會讓整體效率變低，也會對外送員、消費者與商家三方造成影響。

以外送密度高的台北市來說，少了疊單可能造成惡性循環，不僅消費者需要付出每單外送費增加20元以上的成本、商家每個月會多出約100萬次外送員進店取餐，外送員更多次的單趟配送則可能增加交通流量和排放量，業者估計，疊單每個月能為台灣外送員減少超過3000萬公里的行駛距離。

庫斯洛沙希認為立法的出發點是好的，但最重要的訴求是希望能保留疊單，「或許可以在有疊單的基礎下增加外送員的報酬成本。」不僅讓外送產業有更好的發展，也能在允許疊單的情形下保障消費者，造成雙贏局面。

更多中時新聞網報導

薔薔主持見來賓無聊內心爆粗口

蔡依林火辣透視裝 上天、下水、入沙漠

大雪養生 早睡晚起、進補宜適量