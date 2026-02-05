Uber完成併購皇冠大車隊 獲2大主管機關核准深耕台灣市場

Uber今（5日）宣布，其併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請案，已正式完成相關程序。（圖／Uber 提供）

Uber今（5日）宣布，其併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請案，已正式完成相關程序，並獲公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，近日順利完成交割。這項交易象徵Uber在台灣市場發展邁入全新階段，也被視為其持續深耕在地、展現長期投入承諾的重要里程碑。

據《中時新聞網》報導，Uber台灣總經理Cesar Molina（中文名：莫德安）指出，Uber多年來已與台灣計程車產業建立合作基礎，此次併購案不僅代表雙方關係更進一步，也展現Uber App整合科技平台與傳統車隊資源的能力。他強調，透過科技與既有車隊體系的結合，將有助於深化Uber與本地計程車產業的合作關係，創造更具效率與彈性的營運模式。

莫德安進一步表示，隨著併購完成，Uber將更有效引進其全球資源與技術，積極參與政府推動的各項社會關懷專案，包括長者接送服務與孕婦友善出行等措施。藉由更先進的技術支援與更完整的營運體系，Uber希望將創新科技服務拓展至更多有需求的地區，進一步擴大台灣民眾的多元出行選擇，並提升整體交通服務品質。

事實上，皇冠大車隊自2020年起即透過Uber App提供旗下職業駕駛與俗稱「小黃」的計程車駕駛派遣服務，雙方已建立穩定合作關係。此次完成合併後，Uber與皇冠大車隊預期將以更順暢且高效率的方式協作，在既有基礎上優化營運流程，同時維持乘客長期信賴的高品質服務水準，並持續提升整體乘車體驗。

