Uber年度回顧出爐！最長單趟跑500公里 這縣市一年叫車超過2000次

【記者趙筱文／台北報導】隨著2025年進入尾聲，Uber宣布已陸續將個人化的「2025年度回顧」寄送至用戶註冊的電子郵件信箱，台灣用戶可一鍵查看全年搭乘紀錄、行程距離與星級評分等數據，同時透過推薦新用戶使用Uber App，最高可獲得共3,000元的叫車優惠。

Uber同步首度公開台灣市場的年度行程洞察。數據顯示，2025年台灣用戶全年累積給出超過1億顆星級評分，反映平台在日常移動中的高度使用黏著度。其中，年度最長單趟行程超過500公里，從台北一路前往高雄；而年度搭乘趟次最高的用戶則來自台南，一年內完成超過2,000趟行程。海外使用方面，日本成為台灣用戶2025年叫車次數最高的國家，顯示不少民眾出國旅遊時仍習慣以同一個App解決交通需求。

Uber表示，「2025年度回顧」彙整用戶一整年的搭乘軌跡，包含主場城市、累積里程與星級評分等個人化資訊，讓用戶快速回顧年度移動足跡。即日起，若成功邀請尚未使用過Uber App的新朋友加入，每推薦一人可獲300元乘車優惠，每位用戶最多可推薦10人，最高可領取3,000元。

從整體行程選項來看，標準型優步仍是台灣用戶最常使用的服務，其次為減碳優步與純電舒適優步，顯示永續行程選項已逐步融入日常移動選擇；優步小黃則排名第三，展現平台多元服務的使用樣貌。2025年新推出的「加大六人座優步」（Uber XXL）也出現明顯成長，週末使用量較平日增加約三成，反映家庭出遊與團體移動需求持續升溫。

區域發展方面，Uber目前已與合作車隊在全台16個區域提供服務，除2024年10月新增的嘉義、苗栗外，2025年行程次數年增率最高的三個地區依序為屏東、宜蘭與南投，顯示平台使用情境正逐步從都會區擴散至非都會地區。

海外使用數據也顯示，2025年台灣用戶在海外叫車前三大地區為日本、南韓與香港；同時，全年共有來自174個不同國家與地區的海外旅客在台灣使用Uber App叫車，突顯平台在跨國旅遊與日常移動上的高度國際化特性。

