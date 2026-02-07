Uber慘賠850萬美元！首宗性侵判決出爐 恐掀數千受害者求償海嘯

Uber 須向一名女性乘客支付 850 萬美元（約新台幣 2.6 億元）賠償金。 圖：翻攝自 Pexel

[Newtalk新聞] 美國亞利桑那州聯邦陪審團於週四裁定，叫車平台 Uber 須向一名女性乘客支付 850 萬美元（約新台幣 2.6 億元）賠償金。該名乘客 Jaylynn Dean 指控，她於 2023 年 11 月搭乘 Uber 時遭司機性侵，並控告 Uber 未能有效防止此類事件。此案為約 3,000 起聯邦合併訴訟中的首宗「指標性審判」，結果可能影響後續數千起類似指控的法律策略與潛在和解金額，Uber 已表示計畫上訴。

陪審團裁定 Uber 須為此事件負責，其法律依據在於認定事發時該名司機是以 Uber 的「表見代理人」身分行事。然而，陪審團並未認定 Uber 涉及過失或平台設計有缺陷，也拒絕判給懲罰性賠償。最終賠償金額遠低於原告律師原先求償的 1.44 億美元。代表 Dean 的律師 Rachel Abrams 表示，此判決是「未來發展的前兆」，並強調因原告的勇氣，這家市值超過 1,500 億美元的企業將為其造成的傷害負責。

康乃爾大學法學院教授 Alexandra Lahav 指出，它將有助於 Uber 與其他原告評估未來的法律策略與可能和解金額。儘管此聯邦案件判定 Uber 須負責，但近期加州州法院的一起類似案件卻裁定 Uber 不需負責，顯示不同司法管轄區可能出現分歧結果。Lahav 認為，這或許意味著在雙方考慮大規模和解前，還會有更多審判進行。若後續大量案件的裁決結果與本案相近，Uber 面臨的賠償責任總額可能高達數百億美元。

康乃爾大學法學院教授 Alexandra Lahav 指出，它將有助於 Uber 與其他原告評估未來的法律策略與可能和解金額。（示意圖） 圖：翻攝自 Pexels

Uber 對判決結果提出異議，其發言人強調，陪審團否決了過失與安全缺陷的指控，判決金額也大幅低於原告要求，此裁決反而證實公司行事負責並已對安全進行實質投資。Uber 亦多次否認需為司機的個別行為承擔法律責任。CNN 法律分析師 Joey Jackson 則認為，此案可能標誌著一場「重大轉變」的開始，Uber 對未來潛在的法律責任應感到憂心，且上訴若失敗，可能強化其他原告律師的信心。

Uber 與其競爭對手 Lyft 長期面臨司機對乘客性侵或不當行為的訴訟。根據 Uber 自身發布的安全報告，其在 2021 與 2022 年間共收到 2,717 起性侵及不當行為通報，但公司強調超過 99.9% 的行程未發生任何通報的安全事件。Uber 已推行多項安全措施，包括行程分享、司機背景年審、行程中錄音功能，以及近期推出的女性乘客選擇女性司機選項。然而，美國眾議院議員仍於去年 9 月去函 Uber 執行長，要求說明如何防範與處理相關事件。

Uber 與其競爭對手 Lyft 長期面臨司機對乘客性侵或不當行為的訴訟。（示意圖） 圖：達志影像／美聯社

除了聯邦法院的約 3,000 起合併訴訟，加州州法院另有約 500 起獨立案件正在審理。代表原告的另一位律師 Sarah London 表示，即便有此判決，「工作仍遠未結束」，最終的正義取決於後續數千起案件的審理結果，以及 Uber 是否真正落實有意義的安全改革，以保護未來乘客。

