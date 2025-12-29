Uber攜手靖娟補！支援兒少安全服務

▲全球行動平台 Uber 近日與靖娟基金會攜手合作，捐贈總計 60 萬元資源，包括 30 萬元 Uber 乘車金補助及 30 萬元公益款項。（圖／靖娟兒童安全文教基金會）

[NOWnews今日新聞] 對許多遭遇事故或處於高風險處境的兒少家庭而言，求助之路往往不是因為沒有服務，而是「到不了」。無論是醫療復健、心理諮商，或配合社工與司法單位的會談安排，交通不便與費用壓力，經常成為家庭中斷服務的關鍵因素。

長期投入兒童事故預防與高風險家庭支持的靖娟兒童安全文教基金會指出，在第一線服務經驗中，不少家庭在孩子受傷或遭遇重大事件後，因照顧壓力、經濟困境與交通限制，難以穩定往返醫療與輔導場域，影響兒少後續復原與安全支持。

廣告 廣告

Uber捐贈60萬支援兒少交通服務！靖娟基金會：對弱勢家庭太重要

為回應這項實務困境，全球行動平台 Uber 近日與靖娟基金會攜手合作，捐贈總計 60 萬元資源，包括 30 萬元 Uber 乘車金補助及 30 萬元公益款項。由於受服務個案可能面臨跨縣市就診、復健安排，或居住地點位處偏鄉交通挑戰，單趟車資負擔往往高於一般通勤需求，因此本次乘車金以每趟 500 元補助為估算基準，合作預計可支援約 600 趟交通需求，依服務型態不同，估計平均每戶個案可以使用5-6趟次服務，可協助約 100 至 150 戶兒少及其家庭，協助補足兒少安全服務體系中長期被忽略的交通斷點。此次合作也將支持基金會持續進行兒少交通安全宣導與教育倡議，預計約2,000至3,000名親子受惠，透過公私協力，讓「安全抵達」成為更多孩子的日常。

Uber 公共政策暨政府事務總監馬培治表示：「 Uber 持續投入道路安全、青少年守護與交通平權等議題，也很榮幸能與靖娟基金會合作，讓每一趟重要的行程都能安全抵達、不中斷。我們會持續運用科技與平台的力量，與社會各界一起把關孩子的安全。」

靖娟表示，相關乘車金將優先用於協助受服務兒少及其照顧者往返醫療院所、心理支持與必要會談場域，同時支援社工進行跨縣市訪視、危機處遇與緊急關懷。在突發事故或高風險情境下，交通資源得以及時到位，有助於降低家庭實際負擔，避免服務中斷。

除交通支援外，相關公益款項亦將投入兒童交通安全宣導與教育素材製作，協助提升家長與社會大眾對「兒童作為交通弱勢者」的風險認識，強化社會對兒少安全議題的整體關注。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，交通往返看似日常，卻是許多弱勢家庭能否順利接受服務的重要關鍵。「在第一線服務中，我們看到太多家庭不是不願意配合，而是實際上負擔不起交通成本。這次合作，讓孩子在最需要支持的時候，不會因為距離而被擋在門外。」

基金會也強調，兒少安全不只是個別家庭的責任，而是整體社會支持網的課題。透過企業與公益組織的合作，補上制度尚未完善的缺口，才能讓保護真正落實到孩子的生活現場。

資料來源：靖娟基金會

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣每天平均30名兒童遇交通死傷事故！靖娟互動遊戲盼助孩子自保

靖娟攜手全家打造「交安小店長」 孩子闖情境關卡學交通安全知識

六福村昨宣布「禁帶外食、手拉車」！公告遭家長罵翻 政策急轉彎