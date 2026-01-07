Uber收購皇冠大車隊 公平會點頭了：水平結合利大於弊

Uber去年6月宣布啟動收購本土合法計程車隊「皇冠大車隊」。（圖／Uber 提供）

Uber去年6月宣布啟動收購本土合法計程車隊「皇冠大車隊」。公平會今天（7日）第1785次委員會議決議，美商UberTechnologies, Inc.（下稱Uber）透過子公司取得皇冠大車隊企業股份有限公司（下稱皇冠大車隊）100％股權之結合案，經評估本結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，不禁止其結合。

公平會表示，Uber取得皇冠大車隊100％股權，因持有股份已達3分之1以上，並直接控制該公司業務經營及人事任免，達到結合申報門檻，且無公平交易法第12條除外適用之情況，故依法提出結合申報。

廣告 廣告

公平會指出，參與結合事業均有各自之派遣服務系統提供「計程車派遣服務」，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，Uber表示其亦有提供「計程車派遣服務」系統予該車隊司機使用，故具有垂直供應關係。

經公平會分析，由於皇冠大車隊本即Uber合作車隊，二者於「計程車派遣服務」市場占有率不因結合有顯著改變，又相關市場現已有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi等競爭者，114年間亦有新興平臺業者Bolt加入市場，目前我國計程車派遣服務業者達上百家，除可自行提供派遣系統外，亦可與軟體或平臺業者合作提供服務。

本案經公平會評估後，Uber於相關市場不致有單獨提高報酬、與其他業者共同定價或影響市場參進程度等顯著限制競爭疑慮，Uber於相關市場濫用市場力量及導致市場封鎖之可能性不高，且本案有助於參與結合事業減少行政層級，提升營運效率，爰依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

白色巨塔3／中榮爭議非首次！神外主任代刀釀醫糾 下體化膿慘遭整組切除

白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看