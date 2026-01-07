Uber收購皇冠大車隊 公平會點頭通過

（中央社記者潘姿羽台北7日電）公平會今天發布新聞稿指出，美商Uber Technologies,Inc.透過子公司取得皇冠大車隊100%股權的結合案，可以提升營運效率，對整體經濟利益大於限制競爭的不利益，今天委員會議決議不禁止結合。

Uber與皇冠大車隊有各自的派遣服務系統提供「計程車派遣服務」，公平會認為參與結合事業具有水平競爭關係，屬於水平結合，而Uber提供「計程車派遣服務」系統給皇冠大車隊司機使用，也有垂直供應關係。

經公平會分析，皇冠大車隊本來就是Uber合作車隊，二者在「計程車派遣服務」市場占有率不因結合有顯著改變，且考量相關市場現已有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi等競爭者，114年間也有新興平台業者Bolt加入市場，目前國內計程車派遣服務業者達上百家，除了可自行提供派遣系統，也可與軟體或平台業者合作提供服務。

公平會認為，Uber於相關市場不致有單獨提高報酬、與其他業者共同定價或影響市場參進程度等顯著限制競爭疑慮，濫用市場力量及導致市場封鎖的可能性不高，且此案有助於參與結合事業減少行政層級，提升營運效率，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。（編輯：張均懋）1150107