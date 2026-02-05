Uber正式併購皇冠大車隊 宣布完成交割

併購皇冠大車隊一案，Uber今宣布已完成交割。（Uber提供／蔡明亘台北傳真）

Uber今宣布，併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請，已正式完成並獲公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，近日完成交割，象徵Uber在台灣發展邁入全新階段，也展現深耕在地、長期投入的承諾。

Uber台灣總經理Cesar Molina（莫德安）表示，與台灣計程車產業已合作多年，此次併購將展現Uber App整合科技平台與傳統車隊資源的能力，並進一步深化與台灣計程車產業的合作關係。

莫德安說，期待將能更有效地引進Uber的全球資源與技術，積極參與政府推動的社會關懷專案，例如長者接送、孕婦友善出行等，透過更先進的技術與更強大的支援，將Uber的創新科技拓展至更多有需求的地區，持續拓展台灣民眾的多元出行選擇。

皇冠大車隊自2020年起即透過Uber App提供旗下職業駕駛與小黃駕駛派遣服務，雙方建立穩定關係。Uber與皇冠大車隊合併後，期望能以更順暢且高效率的方式合作，維持乘客所信賴的高品質服務，並持續提升乘車體驗。

