Uber漲價了「調幅逾65％」 最新月/年費、回饋一次看

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Uber宣布全面升級旗下會員服務「Uber One」，同時也大幅調整訂閱價格。自6月10日起，新會員月費由120元調漲至199元、年費由1200元提高至1990元，漲幅超過65%；學生方案同步調整，月費從84元升至139元，年費則由840元提高至1393元。至於既有會員，將自7月13日後的下一個續訂扣款日起適用新價格。

此次調價後，Uber One月費增加79元、年費增加790元，創下台灣市場推出以來最大調幅。不過Uber強調，價格調整主要反映會員福利升級，與即將上路的外送平台專法無關。

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在新方案中，會員最受矚目的升級項目是搭乘回饋大幅提高。原本符合資格的搭乘行程最高僅有5%的Uber One點數回饋，未來最高可提升至15%。其中「尊榮優步」回饋率最高達15%，標準型優步、純電優步、舒適優步、寶寶優步、毛孩優步及六人座車型等服務，回饋也提高至8%。

此外，Uber也首度將「優快送」納入會員回饋範圍，可享8%點數回饋；優步小黃則提供3%點數回饋優惠。

除了回饋升級外，Uber One也新增兩項重要功能。首先是「家庭共享」，會員可邀請一名家庭成員共同享有會員福利，且無須額外付費；其次則是「Uber One優惠隨行」，未來會員出國前往有提供Uber One服務的國家時，仍可享有主要會員權益，包括最高15%搭乘回饋及符合資格訂單0元外送費優惠。

不過部分既有福利也將同步調整。Uber表示，原先的服務費折抵機制未來將改為更具彈性的個人化優惠模式，可能以訂單折抵、點數回饋或其他費用減免方式呈現，實際內容將依用戶使用情況與訂單類型而有所不同。

Uber指出，目前會員仍可持續享有符合資格訂單0元外送費、優先媒合高評價外送夥伴與職業駕駛，以及各項會員專屬優惠等服務。

針對不願接受新價格的會員，Uber提醒可於下一次續訂扣款日前，透過Uber App或Uber Eats App取消訂閱；年費會員則需透過App內客服協助辦理。若未主動取消，系統將於續訂日依照新價格自動扣款續約。

（封面圖／翻攝Unsplash）

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