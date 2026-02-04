Uber與UberEats攜手弘道老人基金會啟動公益計畫

根據內政部主計處統計，台灣已正式邁入超高齡社會，每五人就有一位是65歲以上的年長者。面對台灣超高齡元年的到來，Uber與Uber Eats在農曆年前的歲末時節，首次結合雙平台資源，與弘道老人福利基金會啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫，從年長者最迫切的「食」與「行」兩大需求切入。其中Uber Eats更發起「點一份溫暖」，號召全台用戶「你點餐、我捐款」，透過Uber Eats點餐讓關懷送到每一位需要支持的年長者。

廣告 廣告

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「面對台灣正式邁入超高齡社會，我們首次結合Uber 與Uber Eats資源，運用平台整合力、加乘力與號召力，啟動年度CSR公益計畫，攜手弘道老人福利基金會投入公益，盼透過科技實際回應年長者的『食』與『行』需求。這不只是一次合作，更是我們對高齡議題長期投入的開始，期待成為年長者最堅實的生活夥伴。」

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示：「營養不足與外出不便，是影響長者健康與生活品質的兩大挑戰。根據我們服務長者的調查1，高達94%營養攝取未達建議標準，且 21.4% 鮮少外出。我們期待這次與Uber和Uber Eats的合作，讓更多人關注高齡議題，實際幫助年長者吃得營養、行得安心。」

關心年長者營養攝取不只是平台行動，U-ber Eats邀請消費者一起參與支持這項公益計劃，自即日起至2月22 日，用戶只要於Uber Eats App「帳戶」中點選「各式優惠」，並輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單（不含生鮮雜貨及外帶自取）滿299元即可享有單次 95 折優惠（單筆訂單最高折抵20元），就每筆符合門檻的訂單，Uber Eats將同步捐出20元等值之公益資源給弘道老人福利基金會，資助年長者，捐贈累積上限為100萬元。（見圖）