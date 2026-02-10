Uber車資刷了就忘？司機走錯路 乘客1招退回百元

許多民眾會用Uber叫車，但刷卡付費後很少會再核對車資，若是途中司機繞道可能增加額外費用。就有網友分享搭乘Uber後，打開APP申訴行程價格過高，最後成功退回1百多元，提醒眾人如果司機走錯路或繞道，記得要手動核對。

一名網友在Threads上分享搭乘Uber的小知識，Uber其實不是固定收費，如果司機繞道或走錯路線，乘客就會被收取更高的車費，如果不想被多收錢，需要手動按核對車資，最後成功省下約32元港幣（約129元台幣），「很多人以為寫多少就是多少，有時候沒注意就被多幾一兩百了」。

貼文引起熱議，「我從來都沒有實際去看最後被收了多少，但我常常發現司機走比較遠的路，但以為費用都收好了沒有多想為什麼」、「我以為是用uber叫小黃才會這樣，沒想到一般的也會」、「因為繞遠路客人不投訴，平台可收多錢」。

不少人也認證申訴有效，「我上次有申訴成功過」、「我就申述過，司機繞錯路，實際車資不是app上寫的絕對一樣」、「司機自己不照路線多繞道，系統退刷600重刷900，我申訴一次，退刷900再刷600」、「我有申訴成功過，司機下錯閘口，費用原本400多，申訴完最後是303」。

如果搭乘Uber察覺路線有異，下車後可打開APP，右下角選擇帳戶頁面，再點選「幫助」選項，點選該趟行程，最後選擇「行程價格高於預期」，經系統審核確認，就會將差價退回。

